La selección española más cosmopolita, al asalto del Mundial sub 17: hasta diez jugadores con doble nacionalidad

La baja del hispano-brasileño Enzo Alves apenas merma la numerosa presencia de internacionales con raíces extranjeras, tanto africanas como suramericanas, lo que viene a ser un reflejo de la actual sociedad, enriquecida por una multiculturalidad de la que también se beneficia el fútbol nacional

Han sido muchos, cada vez más, los futbolistas que han defendido la camiseta de la selección española pese a poseer también otra nacionalidad. Oriundos, extranjeros nacionalizados o españoles de nacimiento con orígenes foráneos. Hay diferentes casos. Pero lo que resulta evidente es que con el paso de los años, lo que en los noventa parecía algo extraño, con la nacionalización de Donato o Pizzi, hoy día es algo que ha dejado de sorprender. Sin ir más lejos, ahí están el 'francés' Laporte y otros dos campeones del mundo con raíces africanas, como Nico Williams y Lamine Yamal, además de otros habituales en los últimos tiempos, como Le Normand o Huijsen.

La tendencia al alza viene a ser el reflejo de una sociedad cada vez más cosmopolita, donde la inmigración forma parte del día a día de nuestro país, enriquecido por esa multiculturalidad de la que también se beneficia el fútbol. Por ello, en las selecciones inferiores este hecho se ve más acentuado si cabe, llamado la atención el combinado nacional que luchará por conquistar el primer Mundial sub 17 para España, el único que falta en las vitrinas.

El seleccionador, David Cubillo, citó la pasada semana a 21 futbolistas para el torneo que se celebrará en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre, dándose la circunstancia de que hasta 10 de ellos podrían representar también a otros países, casi la mitad. Además, también llamó a filas a otros cuatro jugadores para formar parte del grupo de preparación, dándose el mismo caso en uno de ellos. Aunque finalmente, la nómina se ha visto reducida por la baja a última hora del madridista Enzo Alves, una de las estrellas del equipo, que no ha podido sumarse por lesión a la concentración que se inició este pasado lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El camino de España en el Mundial sub 17

En dicho cuartel general, la sub 17 preparará el asalto al centro mundial hasta el día 16, con jugadores en su mayoría de la promoción de 2009 (en realidad la selección sub 18). Tras ello, el debut llegará el 20 de noviembre ante China, midiéndose también en la fase de grupos a Fiyi, el día 23, y Marruecos, el lunes 23. Se clasifican directamente para los dieciseisavos los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, y España aparece entre las favoritas con su selección más multicultural.

Convocatoria de España para el Mundial sub 17 / RFEF. / RFEF

Guille Ponce López (portero del Real Madrid)

De padre de cubano y madre española, el cancerbero madridista nació en Madrid y llegó a la cantera del conjunto blanco en 2016, tras pasar por el Alcobendas Sport. Actualmente milita en el Juvenil A, siendo el meta titular en la Youth League, siendo ya 17 veces internacional español en categorías inferiores, desde la sub 16 a la sub 18.

Darlington Chichoro Osuchukwu (portero del Athletic Club)

Nacido en Murcia, firmó el pasado verano por el club vasco procedente del Manchester United, tras desechar otras muchas ofertas. De padres nigerianos, llegó a Navarra con solo 5 años y se formó en el Gazte Berriak de Ansoáin (de 2014 a 2022), llegando a entrenar con las categorías inferiores de Osasuna. Pero cuando tenía 13 años sus padres se desplazaron a Inglaterra y adquiró también esa nacionalidad. De hecho, estaba en el radar de sus selecciones inferiores, pero ha vestido en 10 ocasiones la 'Roja'. A sus 16 años, milita en el Juvenil B del cuadro rojiblanco.

Jorge Domínguez Lituba (central del Atlético de Madrid)

Es el jugador con mayor valor de mercado (8 millones de euros según Transfermarkt). Esto es porque ya ha debutado en LaLiga a las órdenes de Diego Simeone, tras partir como titular en la primera jornada ante el Málaga. Nacido en Madrid, de padre español y madre de la República del Congo, forma ya parte del plantel del Atlético Madrileño, aunque este curso solo ha jugado aún con el segundo filial en Segunda RFEF. 13 veces internacional entre la sub 17 y la sub 18.

Holmes Júnior Zamorano Muñoz (central del Girona)

De ascendencia colombiana, nació en Reus y pasó por las canteras del Real Madrid y el Nàstic de Tarragona antes de firmar hace dos veranos por el Girona, donde ya ha alcanzado el primer equipo. Suma nueve partidos como titular en Segunda división, con un gol anotado, y otro en Copa del Rey, por lo que su valor de mercado es ya de 5 millones de euros. Ha jugado en total 25 partidos como internacional, desde la sub 16 hasta la sub 18.

Baba Kourouma Kourouma (central y pivote del FC Barcelona)

En su caso, nació en Conakry (Guinea), siendo su padre originario de Liberia, pero emigró a España junto a su familia siendo un niño. Se da la circunstancia de que es hermano de Ilaix Moriba, actual jugador del Celta de Vigo, y Lass Kourouma, del Girona, ambos internacionales absolutos por Guinea. En su caso, ha sido internacional sub 18 en dos ocasiones tras erigirse en una de las perlas de La Masia, donde milita en el Juvenil A, siendo titular en los cuatro partidos de la Youth League.

Ebrima Tunkara Yataberreh (mediocentro del FC Barcelona)

Sin duda, una de las grandes estrellas del combinado español. Nació en Lamoi (Gambia) y llegó a Cataluña con solo 7 años, cuando su familia se trasladó a Mataró. Empesó a jugar en el Cerdanyola y muy pronto despertó el interés del club azulgrana, que lo incorporó a su cantera en la temporada 18/19. Ya fue convocado por Hansi Flick ante el Alavés y forma parte del Barça Atlètic, aunque también ha jugado en la Youth League con el Juvenil A, con gol y asistencia en su único partido. Internacional ya en 30 ocasiones desde la sub 15 hasta la sub 17.

Christian Imga Mitogo (extremo del Athletic)

Otro de los grandes baluartes de esta selección, que viene de renovar hasta 2031 ante el interés de un gran número de clubes europeos Su padre es de Camerún y su madre de Guinea Ecuatorial. Él nació en Zumárraga y llega el Athletic en enero de 2025, procedente del Alavés. Desde entonces no ha parado de crecer. Ya ha debutado en LaLiga y en Copa del Rey, con gol incluido, siendo el tercer debutante más joven del siglo en el conjunto rojiblanco. El pasado curso brilló en el Juvenil A y en el presente curso ha pasado directamente al Bilbao Athletic, donde suma cinco partidos y un gol. 20 veces internacional entre la sub 17 y la sub 18.

Christian Imga, jugador del Athletic / Imago. / Imago

Yeremaiah Ramos Obiang (delantero del Real Madrid)

Nacido en Guadalajara, de padre español y madre de Guinea Ecuatorial, pasó las filas de Complutense Alcalá (2017-2018), CD Leganés (2018-2019), Atlético de Madrid (2019-2024) antes de recalar en 'La Fábrica', donde este curso compite con el C en Segunda RFEF, además de en la Youth League. Curiosamente, es sobrino de Pedro Obiang, ex canterano del Atlético que jugó en Sampdoria, West Ham o Sassuolo, pasando a ser director deportivo del Monza italiano tras retirarse el pasado verano. Ha sido una vez internacional sub 15 y otras cuatro con la sub 18, con tres goles.

Owen Emeka (extremo del Granada)

Con sus 192 centímetros de altura, ha dado ya el salto a Segunda división, donde suma dos goles en 10 partidos, además de participar en otro choque de Copa del Rey. De padre español y madre nigeriana, nació en Málaga﻿, donde pasó por Atlético Benamiel, CD Tiro Pichón y 26 de Febrero antes de arrizar en 2024 en el Granada, siendo el segundo goleador más joven de historia. El pasado mes de abril ya renovó hasta 2031 ante el interés del Málaga y el Real Madrid. Ha jugado seis partidos con España en categoría sub ﻿17 y sub 18.

Oewn Emeka, jugador del Granada / Imago. / Imago

Enzo Alves Vieira (delantero del Real Madrid)

Se ha caído a última hora de la lista por una lesión muscular en el psoas, pero es uno de los rostros más conocidos. No solo por ser hijo del ex madridista Marcelo y Clarice Alves, ambos brasileños, sino por ser una de las mayores joyas de la cantera blanca, a la que llegó en 2017 desde el DAV Santa Ana. Ya ha debutado con Castilla y este curso ha jugado tanto con el C como con el Juvenil A en la Yoouth League (dos goles entres partidos). Hasta 32 veces internacional español, desde la sub 15 hasta la sub 18.

Álvaro Fernández Abal (centrocampista del Atlético de Madrid)

Forma parte del grupo de apoyo en la preparación, por lo que no jugará el Mundial, aunque en Argentina siguen de cerca su evolución al poder representar también a dicho país, al ser su madre de allí. Nacido en Madrid﻿, lleva desde niño en la cantera rojiblanca, donde milita en el Juvenil B, siendo internacional en 20 ocasiones. Su hermano Pablo también pasó por los escalafones inferiores del club colchonero y ahora milita en el Cala Pozuelo.

La lista completa de convocados:

Porteros: Darlington Chichoro (Athletic Club), Guille Ponce (Real Madrid) y Diego Piqueras (Atlético de Madrid).

Defensas: Arnau Cases (RCD Espanyol), Raúl Expósito (FC Barcelona), Jorge Domínguez (Atlético de Madrid), Holmes Junior Zamorano (Girona FC), Sergi Mayans (FC Barcelona), Baba Kourouma (FC Barcelona) y Jordi Pesquer (FC Barcelona).

Centrocampistas: Mateo Sobral (RC Celta), Eloi Gómez (AFC Ajax), Marco David Company (Real Madrid), Ebrima Tunkara (FC Barcelona) y Roberto Tomás (FC Barcelona).

Delanteros: Owen Emeka (Granada CF), Ïu Martínez (FC Barcelona), Christian Imga (Athletic Club), Rafael Cruz (UD Las Palmas), Yeremaiah Ramos (Real Madrid) y Guillermo Trujillano (Atlético de Madrid).

Grupo de apoyo en la preparación: Kemen Mitxelena (Real Madrid), Álvaro Fernández (Atlético de Madrid), Iker Aranda (Valencia CF) y Joaquín Manuel S. Flores ‘Polli’ (RCD Espanyol).