Marc Roca y su fichaje fallido por el Valencia

El centrocampista estuvo en la agenda del conjunto che en enero de 2021, cuando Javi Gracia buscaba refuerzos para la medular, pero la operación no llegó a concretarse. Cinco años después, el futbolista del Betis ha recibido la llamada de Luis de la Fuente

El nombre de Marc Roca vuelve a estar de actualidad en el fútbol español, aunque esta vez por un motivo que va mucho más allá de su rendimiento en el Real Betis. A sus 29 años, el centrocampista ha recibido la primera convocatoria de su carrera con la selección absoluta, una recompensa a su buen momento de forma y a una trayectoria en la que ha tenido que superar etapas complicadas. Entre ellas, una experiencia en el Bayern de Múnich que no terminó de ofrecerle la continuidad que necesitaba y un regreso a LaLiga que le ha permitido recuperar su mejor versión.

En enero de 2021, cuando Javi Gracia dirigía al Valencia, su carrera podría haberle llevado a Mestalla. Marc Roca apareció entonces entre las opciones que manejaba la dirección deportiva valencianista para reforzar el centro del campo. El futbolista, formado en la cantera del Espanyol, había llegado al Bayern en el verano de 2020 a cambio de unos nueve millones de euros, después del descenso del conjunto perico. Sin embargo, su participación en el equipo alemán fue limitada y varios clubes se interesaron por su situación para conseguir una cesión. El Valencia fue uno de ellos.

La medular era una de las principales prioridades de Javi Gracia, que también tenía sobre la mesa el nombre de Harry Winks, entonces en el Tottenham. El técnico necesitaba incorporaciones para una plantilla que había sufrido una profunda reducción de efectivos y que no había recibido refuerzos durante el mercado estival. La venta de Kondogbia a mitad de temporada había agravado todavía más las necesidades en esa zona del campo.

La delicada situación económica y deportiva de la entidad, marcada por la política de Meriton y por la falta de inversión en la plantilla, terminó condicionando aquellas operaciones. Ni Marc Roca ni Winks acabaron llegando a Mestalla. En su lugar, el Valencia incorporó a Ferro, Christian Oliva y Cutrone, tres futbolistas que no consiguieron consolidarse como soluciones para el equipo. Javi Gracia tampoco terminaría la temporada al frente del conjunto valencianista y acabó siendo cesado en mitad de curso.

La carrera de Marc Roca tomó finalmente otro rumbo. Después de dos temporadas en el Bayern, el centrocampista se marchó al Leeds United en 2022 por unos doce millones de euros. Su etapa en Inglaterra le permitió recuperar protagonismo, aunque fue su posterior llegada al Betis la que terminó cambiando su situación. Primero aterrizó en Heliópolis como cedido y, en junio de 2024, el club verdiblanco ejecutó su incorporación definitiva por unos 4,5 millones de euros.

En Sevilla, Roca ha encontrado la continuidad y la confianza que necesitaba. El propio futbolista ha reconocido que su llegada al Betis fue decisiva para recuperar su mejor nivel, tanto en lo personal como en lo deportivo. También ha destacado el trabajo de Manuel Pellegrini y la importancia de haber podido mantener una regularidad que durante sus anteriores etapas no había conseguido.