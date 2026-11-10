Marc Roca dedica su sueño español al Betis y a Pellegrini: "La mejor decisión que he tomado en toda mi vida"

El mediocentro catalán ha pasado por la sala de prensa de Las Rozas, mostrando su ilusión por estar por fin entre los convocados de Luis de la Fuente para la selección española absoluta. En este sentido, se siente honrado de formar parte del "mejor centro del campo del mundo" y confía en poder debutar ante República Checa (12-N) o Inglaterra (15-N)

El futbolista del Real Betis Marc Roca ha sido el encargado de pasar por la sala de prensa de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol, después del segundo entrenamiento de la selección española antes de visitar el jueves a la República Checa en la penúltima jornada de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League. El catalán era uno de los chavales de la generación dorada que Luis de la Fuente ha ido bañando en plata desde la sub 19 hasta la absoluta; sin embargo, en su caso ha tenido que esperar mucho más tiempo.

Ahora, a los 29 años, por fin le ha llegado una oportunidad soñada que ha agradecido especialmente al Real Betis y a Manuel Pellegrini por darle todo lo que necesitaba para recuperar el nivel que mostró como canterano del RCD Espanyol y que no pudo lucir en sus posteriores aventuras en la Bundesliga alemana o en la Premier League inglesa. "Me veo preparado para ayudar tanto si me toca desde inicio como desde el banquillo. He demostrado que tengo nivel para estar aquí. Haré lo que me pida el míster lo mejor posible y ojalá sea con dos victorias", ha manifestado.

Marc Roca aspira a debutar con la absoluta ante República Checa o Inglaterra﻿

"Al final, siempre es una ilusión enorme estar aquí. Da igual si es de una forma u otra. Ojalá Rodri no estuviera lesionado. Me toca estar aquí, vengo con mucha ilusión y con ganas de ayudar al equipo. Vengo trabajando muy fuerte mucho tiempo y creo que he demostrado que tengo nivel para estar aquí", ha manifestado el futbolista del Real Betis acordándose del actual jugador del FC Barcelona.

Luis de la Fuente recluta a otro campeón de Europa sub 21 en el verano de 2019

"Cuando me vino la llamada pensé en los compañeros con los que me iba a reencontrar. Ha pasado mucho tiempo. Las personas siguen su camino, pero me han acogido súper bien. Me siento como en casa", ha explicado el pivote bético en la sala de prensa de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Allí se ha reencontrado con Unai Simón, Mikel Oyarzabal, Fabián Ruiz, Dani Olmo o Mikel Merino. "Mi camino ha sido muy largo, con momentos mejores y peores. Siempre he tenido como objetivo estar aquí, siempre ha estado marcado en mi cabeza y en la de mi pequeño círculo﻿. A mí me ha tocado esperar durante mucho tiempo", ha agregado.

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"A Luis lo conozco de la sub 19 y la sub 21, me tocó jugar el Europeo bajo sus órdenes. Sabemos de la calidad humana que tiene antes de lo futbolístico. Yo pienso que lo más importante es la persona y Luis siempre ha sido una persona excelente. Siempre lo ha demostrado. A nivel futbolístico es obvio todo lo que ha logrado. Mejor imposible. Ha ganado todo lo que ha jugado y ojalá siga durante muchos años ganando todo lo que se le ponga por delante", ha opinado Marc Roca, "muy contento" por el hecho de que uno de sus mentores sea campeón del mundo. "Siempre le vimos con mucha capacidad, talento y calor humano para hacer que un equipo rinda al máximo nivel".

El Betis y Pellegrini, dos artífices en la resurrección de Marc Roca

Del RCD Espanyol dio el salto al FC Bayern de Múnich e intentó volver a empezar en el Leeds United FC inglés. Finalmente, la catapulta de regreso a la elite ha sido el Real Betis de Manuel Pellegrini; pero tampoco ha sido sencillo. Tuvo que operarse del tobillo hace año y medio. "Es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Mi vida cambió a nivel personal porque arrastraba mucho dolor y también a nivel futbolístico. Estoy otra vez en mi mejor nivel. No recuerdo la última vez que falté a un entrenamiento con el Betis﻿. Son muchos años de trabajo en la sombra, de constancia, de tener esa fe y ganas de querer ir siempre a más".

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Los jugadores que más le han sorprendido en los primeros entrenamientos de la selección española﻿

"He tenido muchos referentes durante mi carrera: Busquets, Xabi Alonso, Rodri, Zubimendi... El centro del campo de España es el mejor del mundo. Es un orgullo estar aquí y representar a mi país y más con este centro del campo. Todos tienen muchísima calidad. Y, aparte de la calidad, el grupo humano y las personas que hay detrás del jugador. Si me tengo que quedar con uno que me haya sorprendido, es con Fermín (del Barça)", ha destacado.