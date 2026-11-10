Carlos Alcaraz, tras superar sus problemas, mejora su versión anterior: "Vamos a intentar no pensar en ello. Que sea la gente la que decida si lo soy o no"

El tenista español aparece como favorito en las ATP Finals de Turín, que arrancan este próximo fin de semana

Carlos Alcaraz ha acabado en cinco torneos con todas las dudas que había generado tras más de cuatro meses en el dique seco. Tres títulos (Tokio, Viena y el Master 1.000 de París), los cuartos de final del US Open y un único lunar en Shanghai ha sido la trayectoria en los dos últimos meses, con el añadido de que fue uno de los héroes en el triunfo de Europa en la Laver Cup.

Su inédito triunfo en París le ha acercado a las dos primeras posiciones y le va a permitir luchar por recuperar el número uno del mundo en la mitad de la próxima temporada. Tras los 1.000 puntos sumados en a Ciudad de la Luz, Carlos Alcaraz se ha quedado con 7.100 puntos. En lo más alto sigue el alemán Alexander Zverev con 9.550 puntos, seguido de cerca por Sinner con 9.450.

Las 29 victorias y 2 derrotas desde su regreso en los 22 encuentros individuales mejoran los números de una primera parte de la temporada en la que, hasta su primera derrota en Indian Wells, no había perdido en los primeros meses y se había hecho con, entre otros torneos, el Open de Australia. También supera, lógicamente, a los brutales números globales que ya tenia en su carrera, donde acredita un 82,1 % de victoria, por el 90,9 % de triunfos de los dos últimos meses.

Tras caer ante Zizou Bergs de forma sorprendente en Shanghái, Carlos Alcaraz se marcó un claro objetivo. Iba a jugar cuatro torneos, de los cuales, ninguno había ganado en su carrera y quería inaugurar su palmarés en todos ellos.

Alcaraz, dos de cuatro en este final

De momento ya lo ha hecho en el ATP 500 de Viena y en el Master 1.000 de París, pero le queda el reto más difícil: las ATP Finals de Turín. Allí, pese a que Alexander Zverev es el número uno del mundo, él aparece como claro favorito. “Verme favorito es una cosa que creo que es perjudicial para mí mismo. Vamos a intentar no pensar en ello. Que sea la gente la que decida si lo soy o no”, afirmó el tenista murciano nada más acabar el domingo su final ante Ben Shelton.

Carlos Alcaraz celebra un punto

“Este año voy con mucha confianza y con una buena base de trabajo sobre los aspectos que quería mejorar para rendir mejor en este torneo. Sin duda, voy a ir a por todas”, avisa sobre un torneo en el que se enfrentarán los ocho mejores de la temporada y en el que también estará presente Rafa Jódar. “Están los ocho mejores y ya se ha visto que he ganado partidos muy ajustados estas semanas. Aunque para mí supone un extra de motivación y de energía. Quiero ir tranquilo, para desarrollar un buen tenis y disfrutar”, añade.

Alex Corretja, el último ganador

Carlos Alcaraz se ha marcado como reto ganar una vez al menos las ATP Finals, algo que nunca consiguió Nadal y que no gana un español desde que, en 1998, lo lograra Alex Corretja. Y pocas oportunidades van a ser mejor que ésta, cuando no juega el gran especialista bajo techo, Jannik Sinner, y un Novak Djokovic que no ha podido acabar la temporada como deseaba. “Ya lo he dicho abiertamente, es un torneo que quiero ganar. No sé si será este año, el próximo, o si llegaré a conseguirlo en algún momento, pero voy a trabajar duro. Creo firmemente que puedo lograrlo”, indica.

No es el único gran título al que aspiraba, porque también hay uno más, el más ilusionante: la Copa Davis. Ahí, con Jódar, Davidovich, Mérida y Munar tratará de levantar la Ensaladera con España varios años después. “Tenemos equipo para ganarla”, señala un Carlos Alcaraz que salió reforzado de París. “Supe controlar mis emociones y superar momentos duros estando fuerte mentalmente, impidiendo que me invadieran pensamientos negativos. Di un paso adelante”, advierte el número uno del tenis español.