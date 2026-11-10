Vozinha encuentra su recompensa a los 40 años: campeón con Colo Colo tras un año de ensueño

El guardameta caboverdiano, una de las revelaciones del Mundial 2026, conquista el campeonato chileno con Colo Colo y resulta decisivo en el partido que certificó el título con una intervención salvadora en el descuento.

El fútbol tenía reservado un premio especial para Vozinha. A sus 40 años, el guardameta caboverdiano ha conseguido proclamarse campeón con Colo Colo, poniendo el broche de oro a un 2026 que difícilmente olvidará. Después de convertirse en uno de los nombres propios del pasado Mundial con la selección de Cabo Verde, el experimentado portero ha encontrado en Chile una nueva oportunidad para seguir haciendo historia.

Y no ha sido un título cualquiera. Vozinha fue protagonista en la victoria por 1-2 frente a Ñublense, un resultado que permitió al conjunto albo conquistar su campeonato liguero número 35 y asegurar matemáticamente el primer puesto a falta de tres jornadas para el final. Una celebración que tuvo, además, al propio guardameta africano como un héroe inesperado en los últimos instantes.

Héroe del partido con una parada salvadora

El encuentro se había complicado para Colo Colo después de que Lucas Molina neutralizara el tanto inicial de Arturo Vidal. Sin embargo, cuando el empate parecía condenar a los visitantes a esperar para celebrar, Marcos Bolados apareció en el tiempo añadido para marcar el definitivo 1-2. Todavía quedaba una última amenaza de Ñublense, pero Vozinha respondió con una intervención providencial para evitar el

Vozinha celebra el título

empate y asegurar la victoria.

Una actuación que terminó de redondear una tarde inolvidable para el internacional caboverdiano, que no pudo ocultar su felicidad después de levantar el trofeo. "Vine aquí para eso, para ganar el título y, gracias a Dios, conseguimos lograr este gran título. Estoy muy feliz y muy contento", reconoció tras el encuentro. El portero también quiso acordarse de los suyos en una dedicatoria muy especial: "Para toda mi familia, para todo Cabo Verde, mis compañeros y todos los hinchas de Colo Colo".

De la sensación del Mundial a campeón en Chile

La historia de Vozinha en Colo Colo comenzó el pasado verano, cuando aterrizó en el fútbol chileno después de su etapa en el Chaves portugués. Su fichaje llegó después de su destacada participación en el Mundial 2026, donde sus actuaciones con Cabo Verde, especialmente ante selecciones como España y Argentina, le dieron una enorme repercusión internacional.

Su aterrizaje en el conjunto chileno, sin embargo, no fue sencillo. El guardameta tuvo que esperar su oportunidad y no consiguió hacerse inmediatamente con la titularidad bajo las órdenes de Fernando Ortiz. Pero supo tener paciencia y terminó encontrando su espacio en el equipo en el momento decisivo de la temporada. Desde su llegada, ha disputado seis encuentros con Colo Colo, encajando cuatro goles y manteniendo dos porterías a cero. Unos números que cobran todavía más valor teniendo en cuenta que se incorporó cuando el campeonato ya había entrado en su segunda mitad.

La conquista supone uno de los mayores éxitos de su trayectoria y su primer campeonato liguero fuera de Cabo Verde. Anteriormente había conseguido títulos con el Mindelense de su país y la Copa de Chipre con el AEL Limassol.

"Vine aquí para eso, para ganar el título y, gracias a Dios, conseguimos lograr este gran título. Para toda mi familia, para todo Cabo Verde, mis compañeros y todos los hinchas de Colo Colo"

Su futuro, todavía en el aire

La celebración del campeonato también deja abierta una incógnita sobre el futuro de Vozinha. El portero firmó un contrato de seis meses con Colo Colo, hasta diciembre, con una cláusula de renovación automática condicionada a alcanzar determinados minutos de participación. La clasificación del conjunto chileno para la Copa Libertadores de 2027 supone un atractivo añadido para el caboverdiano, que tiene el deseo de disputar la máxima competición continental sudamericana.

Preguntado por su continuidad después de la conquista, no quiso precipitar acontecimientos: "Hoy es un día de celebración, después hablamos del futuro". Por ahora, Vozinha disfruta de un reconocimiento que llega después de toda una carrera y que convierte su 2026 en un año inolvidable: del protagonismo internacional con Cabo Verde a levantar un título con uno de los clubes más importantes de Sudamérica.