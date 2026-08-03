Vozinha despeja su futuro tras su explosión en el Mundial y ya viaja para cerrar su fichaje

El portero revelación del Mundial 2026 ha tenido varias ofertas para la próxima temporada y ya decide su nuevo destino, viajando a Chile para firmar su contrato con el Colo Colo

Josimar José Évora Dias se ha convertido en uno de los nombres propios del Mundial 2026, aunque todo el mundo lo conoce como Vozinha. El portero de Cabo Verde se convirtió en una auténtica revelación y dejó actuaciones memorables, destacando contra España y Argentina, y siendo elegido en el once inicial del torneo. Por ello, le han surgido varias ofertas ya que durante el Mundial estaba sin equipo.

El portero caboverdiano tenía una oferta del Colo Colo de Chile, pero su retraso en el viaje y una nueva propuesta de Marruecos hicieron dudar de su fichaje. Sin embargo, este lunes ya ha viajado y ha definido su futuro, a punto de firmar su nuevo contrato después de despuntar en el torneo de selecciones.

Vozinha llega a Chile y decide su futuro: ficha por el Colo Colo

El guardameta de 40 años ya está en Chile para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato con el Colo Colo, club al que llega como agente libre ya que no tenía equipo antes del Mundial 2026. Pero su actuación en el torneo de selecciones fue espectacular, destacando con Cabo Verde y convirtiéndose en un ídolo de masas.

Por ello este lunes, en su llegada a Chile, ha sido recibido por cientos de aficionados de su nuevo club. Vozinha ficha por el conjunto chileno por una temporada, con opción de ampliar el contrato hasta finales de 2027 si ambas partes están satisfechas con los resultados.

Vozinha: de revelación en el Mundial a fichar por el Colo Colo

A pesar de sus 40 años, Vozinha se ha convertido en un auténtico ídolo internacional gracias a su paso por el Mundial 206. El guardameta ya captó la atención en su partido debut, en el que se enfrentó a España, la que finalmente fue campeona de esta edición, y fue capaz de mantener la portería a cero. También fue clave en los partidos contra Uruguay y Arabia Saudí, que permitió a Cabo Verde el pase a los dieciseisavos de final. Ahora el portero afronta un nuevo reto, firmando por el Colo Colo para tratar de destacar también en la competición de clubes chilena.

Primeras palabras de Vozinha al llegar a Chile para fichar por su nuevo equipo

El portero caboverdiano ya está en Chile, aunque su llegada se ha hecho esperar. Vozinha ha reconocido que esta tardanza se ha debido a papeleo para poder llevar a cabo el viaje, pero que está deseando incorporarse al que define como un "gran club", que justo llega de ganar al Everton en los partidos de pretemporada.

"Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme" ha declarado Vozinha en su llegada al aeropuerto, en el que además de tener a cientos de hinchas para darle una cálida bienvenida, también estaba la prensa pendiente de uno de los jugadores más destacados del Mundial.