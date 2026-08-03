Jarro de agua fría al fichaje de Diomande por el Real Madrid: "Simplemente no es así"

Marcel Schäfer, director deportivo del club alemán, niega que el traspaso del extremo marfileño esté hecho y lanza un recado a quienes daban por hecho el acuerdo: "Algunos autoproclamados expertos en fichajes informaron hace unos días que el acuerdo estaba cerrado"

El fichaje de Yan Diomande por el Real Madrid se enfría. Al menos eso es lo que quieren hacer ver desde la versión de la historia del RB Leipzig, club propietario de sus derechos. Cuando todo apuntaba a que el extremo marfileño estaba a un paso de convertirse en nuevo jugador madridista a cambio de una cantidad que rondaría o superaría los 100 millones de euros, el director deportivo del conjunto alemán, Marcel Schäfer, ha salido al paso de las informaciones para dejar claro que la operación todavía no está cerrada.

En declaraciones a Sky Sports Alemania, Schäfer ha sido tajante y ha puesto en duda el supuesto acuerdo que durante los últimos días se había dado prácticamente por hecho. "Está claro que algunos autoproclamados expertos en fichajes informaron hace unos días que el acuerdo estaba cerrado o le dieron el 'here we go'. Simplemente no es así. Aún no hemos llegado a esa etapa", aseguró.

Sus palabras introducen un importante matiz en una operación que parecía encaminada a convertir a Diomande en uno de los grandes fichajes del Real Madrid para la próxima temporada. El club blanco, en cualquier caso, mantiene su confianza en que el acuerdo pueda terminar alcanzándose, aunque es evidente que todavía quedan algunos escollos importantes por salvar.

El Leipzig no da el fichaje por cerrado

La postura de Schäfer confirma que el RB Leipzig sigue teniendo capacidad de negociación. El club alemán ha demostrado históricamente ser un hueso duro de roer cuando se trata de desprenderse de sus principales talentos y, en el caso de Diomande, pretende sacar el máximo rendimiento económico a una operación que puede convertirse en una de las mayores ventas de su historia.

El Real Madrid habría llegado a manejar una primera propuesta de 100 millones de euros, que el Leipzig habría rechazado. La entidad alemana valoraría al futbolista por encima de esa cantidad y el club blanco habría mejorado posteriormente su posición para intentar desbloquear el traspaso. Por eso, aunque el acuerdo se ha dado por hecho en buena parte del entorno madridista, la realidad es que todavía deben cerrarse cuestiones relacionadas con la cantidad definitiva y la estructura de los pagos. El Leipzig, mientras tanto, no quiere precipitarse.

El conflicto entre los agentes, otro escollo

A la negociación económica se suma un problema relacionado con la representación del futbolista. Diomande ha cambiado recientemente de agentes y ahora su interlocutor es 'Roc Nation', circunstancia que ha generado un conflicto con su anterior representación, Maxidel Management.

La antigua agencia, vinculada a Max Gradel, habría presentado una reclamación ante la FIFA por un supuesto incumplimiento contractual. El litigio afecta indirectamente a la operación porque el Real Madrid ha negociado con los nuevos representantes del futbolista. Según las informaciones, el conflicto podría retrasar determinados trámites relacionados con la inscripción del jugador.

Precisamente sobre este asunto también fue preguntado Schäfer, que descartó que el cambio de agentes vaya a ser el motivo por el que pueda caerse la operación. "Desde mi perspectiva, la respuesta es un no rotundo. No tengo constancia de eso. Ha habido un cambio de agentes. Nuestro punto de contacto ahora es 'Roc Nation'; eso es algo que Yan nos dejó muy claro. No creo que un traspaso vaya a frustrarse por ese motivo, si es que llega a producirse un traspaso en primer lugar", explicó el director deportivo del Leipzig.

Su respuesta deja, paradójicamente, la operación en el aire. Schäfer no desmiente una negociación avanzada con el Real Madrid y quita hierro al problema con la agencia de representación. No cree que los agentes puedan tumbar el fichaje, pero tampoco habla de un acuerdo cerrado con el Real Madrid.

De Leganés al Leipzig y ahora el Real Madrid

La meteórica evolución de Diomande explica que su nombre se haya convertido en uno de los grandes protagonistas del mercado. El costamarfileño llegó al Leganés en noviembre de 2024 después de haberse formado también en Estados Unidos. Apenas unos meses después debutó con el primer equipo pepinero en Primera División, precisamente contra el Real Madrid, en marzo de 2025.

En total disputó diez encuentros con el Leganés, marcó dos goles y dio una asistencia antes de que el Leipzig abonara su cláusula de rescisión en el verano de 2025. El club alemán pagó 20 millones de euros por un futbolista que apenas había cumplido los 18 años.

Su primera temporada en Alemania disparó definitivamente su cotización. Diomande se convirtió en una de las revelaciones de la Bundesliga y su progresión le llevó también a la selección absoluta de Costa de Marfil. En apenas un año, aquellos 20 millones que pagó el Leipzig se han multiplicado hasta una valoración que oscila entre los 100 y los 120 millones de euros.

El Real Madrid sigue confiando en cerrar la operación

Pese a estas declaraciones, esto no significa que el fichaje se haya roto. El Real Madrid sigue siendo el principal candidato para hacerse con Diomande y el futbolista ya ha dado su visto bueno a la llegada al Santiago Bernabéu. Sin embargo, todavía hay trabajo por delante para que el acuerdo pueda considerarse definitivo.

El Leipzig ha querido rebajar la euforia y recordar que Yan Diomande sigue siendo suyo ya que son numerosas las publicaciones que ya consideran al jugador un madridista más.

Las negociaciones continúan y el club alemán mantiene la sartén por el mango mientras espera que se resuelvan las cuestiones económicas. La operación apunta a un desenlace cercano, pero las palabras de Marcel Schäfer obligan a cambiar el relato y a recordar que el fichaje de Diomande por el Real Madrid está encaminado, pero aún no cerrado.