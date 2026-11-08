Carlos Alcaraz hace historia ante Ben Shelton en París

Carlos Alcaraz se llevó la primera manga en poco más de una hora después de sobrevivir a cuatro bolas de break en contra en el cuarto juego. En la segunda, el murciano se impuso por 5-7 en 53 minutos para sumarse a David Ferrer como campeón en París

Carlos Alcaraz y Ben Shelton fueron los protagonistas este domingo de la final del Masters 1000 de París. El español, que tuvo su encuentro más complicado en cuartos de final ante Fritz, se medía al verdugo que lo eliminó del último US Open en un partido para el recuerdo, a cinco sets y con una duración cercana a las cuatro horas y media.

Carlos Alcaraz y Ben Shelton se enfrentaron antes del encuentro de este domingo en cuatro ocasiones y en las tres anteriores al US Open, el murciano terminó ganando. Carlos Alcaraz dejó claro tras vencer en la semifinal a Ruud que lo que quería era la revancha ante el estadounidense. Había ganas en París de ver un gran encuentro entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton y el público, tal y como ha hecho durante todo el torneo, respondió a la perfección.

Carlos Alcaraz salva cuatro bolas de break y se lleva el primer set ante Ben Shelton

El primer set estuvo marcado por la igualdad entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton. Esta igualdad parecía romperse en el cuarto juego, con servicio de Carlos Alcaraz y con Ben Shelton poniéndose 0-40 arriba. Pero Carlos Alcaraz volvió a demostrar que una de sus grandes virtudes es su mentalidad ganadora y de no dar nunca una bola ni un punto por perdido.

El murciano terminó remontando pero no puedo romperle el servicio a un Shelton que también sufrió en ciertos momentos para sacar adelante su saque. Ahí llegó el tie break, que a diferencia de lo que le ocurrió a Alcaraz en cuartos, terminó de manera diferente. El número 3 del ranking ATP se llevaba la primera manga pero no sin trabajar cada punto en una hora y cuatro minutos de encuentro.

Una doble falta condena a Carlos Alcaraz ante Ben Shelton

El segundo set fue un fiel reflejo del primero ya que ni Carlos Alcaraz ni Ben Shelton se mostraron dispuestos a ceder ni un solo servicio. No fue hasta el quinto y después de que Carlos Alcaraz cometiese una doble falta, cuando Ben Shelton aprovechó la primera bola de break de la que dispuso para romperle el servicio al murciano.

En el siguiente juego y ya sirviendo Shelton, se vieron por primera vez los gestos claros de Carlos Alcaraz de enfado. El murciano ha tenido su peor enemigo en sí mismo cuando se deja llevar por su temperamento. Ben Shelton confirmó la rotura sin problemas con un juego en blanco y volvió a poner a Alcaraz en la obligación de ganar su servicio para no decir adiós de manera definitiva al set. Lo hizo Carlos Alcaraz y cerró el 4-3 con un saque directo.

Alcaraz remonta y Shelton no frena el triunfo español

Pero a Alcaraz no hay que darlo nunca por muerto y ese fue uno de los errores de Shelton, que se relajó y terminó cediendo el octavo juego del partido y por lo tanto vio como el marcador se igualaba nuevamente a cuatro. El segundo set volvía a estar igualado y Alcaraz ganaba el noveno para sumar tres juegos consecutivos.

Ahora le tocaba a Shelton sacar y ganar su juego para evitar que Alcaraz ganase el segundo set. El norteamericano lo logró sin demasiados problemas en lo que pareció ser un pequeño respiro para el murciano. Pero Alcaraz volvió por sus fueros el undécimo, cuando Shelton estaba nuevamente contra las cuerdas ya que si perdía, el partido y el título eran para el murciano. Alcaraz venció ante un Shelton que no supo aguantar el vendaval del número 2 del ranking ATP.