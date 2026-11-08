Así reaccionó Carlos Alcaraz cuando le dijeron que Ferrero entrenaría a Shelton

Según ha desvelado el propio Ben Shelton, fue él el que se lo comunicó cuando el español estaba celebrando su título en Viena

Ben Shelton y Carlos Alcaraz se enfrentan esta tarde en París en un duelo que traerá mucho morbo a partir del próximo mes de enero. El tenista norteamericano incorporará a su equipo a partir de la próxima temporada al que ha sido mentor y técnico del murciano desde su aparición en el circuito y hasta el final de la pasada campaña: Juan Carlos Ferrero.

En este caso será un duelo diferente y que también servirá de revancha para un Alcaraz que sólo ha perdido dos partidos desde su regreso tras ma´s de cuatro meses lesioneado: el que cedió en Shanghai ante Zizou Bergs y el que perdió con Shelton, en cinco sets, en los cuartos de final del US Open.

Será, además, la última oportunidad para el español de ganar un Master 1.000 esta temporada, en la que se perdió cuatro de los nueve que se disputaron y tiene como mejor resultado la final de Montecarlo ante Sinner.

Independientemente de lo que pueda haber entre ellos en el futuro, ya que Ben Shelton se presenta como la principal alternativa joven para plantar cara al dominio que Sinner y Alcaraz tienen ahora mismo en el tenis con permiso de Zverev, lo que parece claro es que la actual relación es muy buena y que la presencia de Ferrero al lado de Shelton no la va a enturbiar.

Shelton quiso que Alcaraz lo supiera antes

Y eso lo ha dejado claro el propio tenista estadounidense, quien ha desvelado en una entrevista con Tennis Channel que, antes de que se conocera que Juan Carlos Ferrero iba a ser su entrenador, él se lo comunicó personalmente a Carlos Alcaraz.

"Hablé directamente con Carlos antes de que se conociera la noticia. Sé lo larga y exitosa que ha sido su relación, así que prefería aprovechar la oportunidad de comunicárselo yo", señala Ben Shelton en esta entrevista, donde le preguntaron por el que sería su futuro oponente.

Eso tuvo lugar el pasado domingo, cuando Alcaraz ganó el torneo de Viena y ya se rumoreaba que Ferrero lo entrenadría -horas después se hizo oficial-. Shelton se lo comunico con un mensaje y recibió una rápida respuesta del tenista español. "No sé si hay alguien en el circuito que sea mejor persona que él. Me respondió inmediatamente después de ganar en Viena -estaba en plena celebración- y me dijo que estaba muy feliz por mí y que estaba convencido de que mi juego iba a mejorar mucho trabajando con Juan Carlos", desvela el norteamericano.

Buena relación entre Shelton y Alcaraz

El de Atlanta, por eso y por muchos otros motivos, ensalza a un Alcaraz que tiene el favor del público y de la mayor parte de sus compañeros. "Eso demuestra la grandeza y la elegancia que tiene como campeón y también que es alguien que nuestro deporte necesita muchísimo", sentencia el actual número 4 del tenis mundial.

Carlos Alcaraz y Ben Shelton se cruzan en París por quinta vez en sus aún cortas carreras deportivas. De momento, el triunfo en el US Open es el único que se ha apuntado el estadounidense, pero siempre han disputado encuentros igualados. El español le ganó previamente en Roland Garros, el año pasado, la Laver Cup 2024 y el ATP Masters 1000 de Canadá de ese mismo año.