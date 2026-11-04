Juan Carlos Ferrero va "a por Carlos Alcaraz. Puede estar pensando: '¿Qué jugador tengo a mi disposición para intentar derrotar al que me despidió?'"

El extenista Andy Roddick cree que uno de los motivos que han llevado a Ferrero a unirse a Ben Shelton podría estar en ganarle a su expupilo

El bombazo llegó el pasado fin de semana y no se para de hablar de ello. Juan Carlos Ferrero y Ben Shelton anunciaban que trabajarán juntos la próxima temporada y eso ha desatado todo tipo de debates en torno a lo que puede ofrecer esta unión.

Se trata de un técnico que sólo ha trabajado con el actual número uno, Alex Zverev, y con Carlos Alcaraz; y de un jugador, que se presenta como la gran alternativa joven a Jannik Sinner y a Carlos Alcaraz en el circuito. Una pareja que, si logra funcionar, puede cambiar el panorama en todo lo alto del ránking.

Con esa intención habrá 'fichado' Shelton al extenista español, pero según reflexionaba el exnúmero uno Andy Roddick, también habría una gran motivación en Juan Carlos Ferrero por unirse al joven norteamericano y que iría más allá de pulir a un diamante en bruto.

Según el extenista de Omaha, Ferrero podría querer demostrarse que está en condiciones de formar a alguien para derrotar al que fuera su pupilo todos estos años. "Si te pones en la piel de Juan Carlos Ferrero, llegados a este punto de su carrera, solo hay determinados proyectos que pueden motivarle de verdad. Uno de ellos es ayudar a un jugador a conquistar su primer Grand Slam", indica el texano en su podcast Served with Andy Roddick.

El desafío: llevar a Shelton al número uno

"El desafío es enorme. Hay dos auténticos monstruos en el circuito. Dos jugadores a los que Juan Carlos conoce perfectamente: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Y para ganar los grandes títulos habrá que pasar por encima de ellos", añade antes de llegar a la conclusión: "Ferrero puede estar pensando: 'Bien, ¿qué jugador tengo a mi disposición para intentar derrotar al que me despidió?'. Y, desde luego, Shelton es una de las mejores opciones posibles".

Andy Roddick cree que la unión puede ser explosiva y, si cuaja ser clave para que Ben Shelton pelee seriamente por ser el número uno del mundo. "Estamos hablando de alguien que ya ha disputado una final de Grand Slam, que ha alcanzado varias semifinales, que tiene una potencia extraordinaria y que, además, ha conseguido derrotar este año en un Grand Slam al que fue tu jugador. Es verdad que Alcaraz venía de una lesión, pero los hechos están ahí", advierte.

Ferrero, el plus que le falta a Ben Shelton

Para el extenista americano, la llegada de Ferrero al equipo de Bryan Shelton puede ser la guinda que añada lo único que él no le puede enseñar. "Bryan -Shelton- fue un gran jugador, pero nunca llegó a ser número uno del mundo. Creo que ahí es donde Ferrero puede aportar algo diferente. Es como si Bryan dijera: 'Yo he ayudado a mi hijo a dar el salto en los Grand Slams, pero nos falta alguien que sepa lo que significa ganar uno. Juan Carlos ya ha sido número uno del mundo y puede aportar esa experiencia'", explica un Roddick que sabe de lo que habla, ya que fue el que luchó con Ferrero en 2003 por ese número uno del mundo.

Si desde el punto de vista objetivo, el argumento principal puede estar en el crecimiento de Ben Shelton, el morbo de ver un enfrentamiento entre Ferrero y su expupilo también está ahí. Y Roddick ya se frota las manos sólo con pensar en ello.

Roddick, deseando ver un Ferrero vs Alcaraz

"Sinceramente, lo que más ganas tengo de ver es una revancha entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton en Australia. Imagínate ese partido con Juan Carlos Ferrero sentado ahora en el banquillo de Shelton. Sería espectacular. (...) Cuando tengan que enfrentarse el uno al otro, los dos van a estar especialmente motivados. De eso no tengo ninguna duda. Va a ser increíble y va a ser extraordinario para el tenis", afirma el americano, residente en Austin, aunque nacido en Nebraska.

Pese a estas palabras y a que espera esa tensión en sus duelos, Andy Roddick cree que la relación entre Ferrero y Alcaraz será buena, si no lo es ahora. Y se pone a sí mismo como ejemplo.

"Si después de la separación hubo algún tipo de tensión entre Alcaraz y Juan Carlos, estoy convencido de que terminará desapareciendo con el tiempo. Aunque ahora puedan estar enfadados por cualquier motivo, esas cosas se acaban solucionando. Cuando Brad Gilbert y yo dejamos de trabajar juntos, durante un tiempo la situación fue un poco incómoda. (...) Pero ahora nos llevamos estupendamente. Con el tiempo, los buenos recuerdos terminan imponiéndose a esos momentos incómodos", narra el americano.