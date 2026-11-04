Rafa Jódar se ahoga en la orilla y casi dice adiós a su sueño: "He intentado hacer todo lo posible, pero no ha podido ser"

El tenista español se complica mucho su presencia en las ATP Finals y ya sólo un milagro le daría la octava plaza en el torneo de maestros

La presencia de Rafa Jódar en las ATP Finals de Turín está en manos de otros. El tenista español caía esta noche a manos de Casper Ruud (6-3 y 6-4) en la segunda ronda del Masters 1.000 de París y queda a merced de lo que puedan hacer sus rivales en la lucha pro estar en Turín.

El noruego frenó la marcha del español, poniendo fin a una racha, de Jódar, de seis torneos consecutivos de esta categoría en los que había conseguido alcanzar los cuartos de final.

El tenista madrileño llegaba a la cita parisina después de estrenarse en el Top-10 y tras alcanzar la final del Masters 1.000 de Shanghai. Sin embargo, se encontró con un Ruud mucho más sólido y experimentado, especialmente en una superficie cubierta en la que el escandinavo ha demostrado sentirse cómodo.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el español, que encajó un 3-0 inicial y no logró remontar en el primer set. La reacción llegó en la segunda manga, cuando consiguió colocarse con una ventaja de 3-0. No obstante, Jódar perdió el control del partido y permitió que su rival encadenara seis juegos consecutivos para cerrar el triunfo.

Con esta victoria, Ruud alcanza por tercera vez los octavos de final en París y buscará una plaza en cuartos ante el vencedor del enfrentamiento entre Jan-Lennard Struff y Thiago Agustín Tirante.

Rafa Jódar admite su inferioridad

"Ha sido un partido igualado, él ha jugado mejor que yo, no he podido jugar mi mejor nivel. Toca aprender de estos errores para que la siguiente me sirvan", admitía Jódar nada más acabar el encuentro. "He intentado hacer todo lo posible, pero no ha podido ser. Él ha jugado bien, también hay que dar crédito al rival, que ha sabido jugar muy bien desde el principio hasta el final del partido y me ha hecho estar incómodo en la pista", añadía.

Rafa Jódar tendrá ahora que estar pendiente de lo que hagan sus rivales en la pelea por la última plaza por estar en las ATP Finals. De momento, su derrota ha clasificado a Flavio Cobolli para esas ATP Finals. La duda es si el italiano podrá jugarlas, ya que ha sido baja por un problema en la rodilla en este Master 1.000 de París.

De Miñaur puede adelantarlo mañana

El de Leganés tiene actualmente 3.234 puntos en la Race, una renta de 64 sobre el australiano Alex de Miñaur, que le superaría y le arrebataría la octava plaza para las ATP Finals si gana mañana al argentino Tomás Etcheverry. También saca 334 al serbio Novak Djokovic, que ha ganado este martes, mientras que los estadounidenses Taylor Fritz y Tommy Paul también podrían pasarle si alcanzan las últimas ronda en el torneo parisino.

Aunque perdiera un puesto, aún tendría esperanzas de que Cobolli no estuviera en Turín, pero de caer más de una posición, su presencia como titular en la cita exclusiva de final de temporada se antoja imposible.