Un periodista francés carga contra Alexander Zverev: "No despierta emociones y proporciona muy poco disfrute"

Fred Verdier, conocido por su trabajo en Eurosport Francia, considera que el alemán está lejos de ser uno de los mejores del mundo a pesar de que vaya a acabar como el número 1 del mundo, señalando que es peor que Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic

Alexander Zverev es el nuevo número 1 del tenis, pero su reinado genera dudas ya que hay muchas personas que no consideran que el alemán sea el mejor del mundo en la actualidad. Ni ser el más regular en esta temporada ni haber ganado dos Grand Slams (Roland Garros y US Open) hace que Alexander Zverev se escape de las críticas las cuales han llegado por parte del periodista francés Fred Verdier, conocido por su trabajo en Eurosport.

Fred Verdier ha argumentado que Alexander Zverev le genera dudas como el mejor tenista del mundo porque su balance contra los mejores jugadores es pobre, porque ha aprovechado las lesiones de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz y porque su juego no le transmite prácticamente nada.

El pobre rendimiento de Alexander Zverev contra tenistas que son Top Ten

El periodista de Eurosport Francia ha puesto en duda a Alexander Zverev por tener un balance de tres victorias y nueve derrotas conta tenistas que son Top Ten en este año 2026. "Se merece ese puesto, pero es prácticamente inaudito que un número uno del mundo solo haya tenido que ganar tres partidos contra jugadores del Top 10 en toda una temporada. ¡He dicho tres partidos! Nunca antes un número uno del mundo había necesitado ganar tan pocos partidos contra tenistas del Top 10. Ha sido una temporada realmente atípica, desconcertante".

A ello, Fred Verdier ha señalado que el alemán se ha aprovechado de los problemas que han sufrido Jannik Sinner y Carlos Alcaraz durante esta temporada. "Los dos mejores jugadores, Sinner y Alcaraz, han ido cayendo uno detrás de otro por culpa de las lesiones. Novak Djokovic sigue siendo una especie de figura gigantesca, casi fantasmal y venerada, que también es mejor que este número uno del mundo cuando tiene un buen día, como demostró en Pekín contra Zverev".

Crítica al estilo de juego de Alexander Zverev

El periodista francés ha dicho que no le gustan los partidos de Alexander Zverev. "Resulta curioso ver cómo un jugador acaba siendo coronado número uno gracias a su regularidad y al conjunto de su temporada, pero que, sobre la pista, no tiene nada que ofrecer más allá de eso, no despierta emociones y proporciona muy poco disfrute al espectador. Sus partidos suelen ser bastante desagradables. Salvo cuando se enfrenta a un rival que le opone una gran resistencia. Y, por desgracia, cuando eso sucede, ya sea contra jugadores del Top 10 o incluso contra tenistas como De Miñaur en Viena, las cosas suelen salirle francamente mal".

Alexander Zverev, número 1 del mundo y dos Grand Slams ganados esta temporada

Alexander Zverev, a sus 29 años, ha firmado la mejor temporada de su carrera deportiva lo que le ha llevado a acabar como número 1 del mundo, arrebatándole ficha posición de Jannik Sinner quien en las últimas campañas había alternado dicho puesto de honor con Carlos Alcaraz, los grandes dominadores del tenis mundial en estos años.

Alexander Zverev ha sido el tenista más regular, al no tener lesiones de larga duración, que sí han padecido Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, y ha ganado los dos primeros Grand Slams de su carrera deportiva: Roland Garros y US Open. Éxitos que le han permitido acabar la temporada como el mejor del mundo.

A pesar de ello, el alemán cuenta con detractores que lo consideran un tenista peor que Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic.