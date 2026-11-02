Rafa Jódar, 20 años: "Mi padre me dice que sea humilde y que no me crea alguien que, en realidad, no soy"

El tenista español, que acaba de convertirse en Top Ten, señala que su también entrenador es clave para su crecimiento como jugador y también para tener los pies en el suelo lo cual sería contraproducente para su evolución y progresión

Rafa Jódar se ha convertido este lunes en Top Ten. El español, de sólo 20 años, está firmando una temporada muy buena a pesar de que es su primera como tenista profesional ya que ha ganado un torneo y ha alcanzado la final de otros dos. El madrileño está llamado a hacer cosas importantes en el futuro, pero incluso en el presente ya tiene objetivos ambiciosos como es jugar las ATP Finals. Sin embargo, Rafa Jódar mantiene los pies en el suelo lo cual consigue gracias a su padre y entrenador quien le da muchos consejos y le marca el camino a seguir tal y como él mismo ha revelado.

Rafa Jódar ha puesto en valor la figura de su padre y entrenador, Rafael Jódar, que es el que le ha permitido convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo y también es ser la persona que es actualmente. "Es genial. Valoro mucho que me acompañe en todos los torneos y que me esté ayudando tanto este año. Ha sido fantástico tenerlo en el palco. Siempre he tenido una buena relación con él desde que era muy pequeño. Intenta darme los mejores consejos posibles. Me dice que sea humilde y que no me crea alguien que, en realidad, no soy", ha explicado en una entrevista concedida a la ATP.

A pesar de los rumores que han asegurado que Rafa Jódar contraría a otro entrenador de cara a la próxima temporada, el español sigue mostrando toda la confianza del mundo en su padre quien es también su técnico.

Rafael Jódar, entrenador y padre de Rafa Jódar, durante el torneo de Roland Garros.

Rafa Jódar quiere jugar las ATP Finals

Rafa Jódar, por otro lado, mostró su deseo de jugar las ATP Finals. "Creo que las Finals son un gran torneo porque reúne a los mejores jugadores compitiendo entre sí. El formato es distinto, con una fase de grupos. Me parece un evento fantástico y ojalá formar parte de él".

El español se está jugando la plaza con Álex de Miñaur. Para estar en el torneo que cierra la temporada, Rafa Jódar debe igualar, al menos, el resultado que haga el australiano en el Masters 1000 de París. "Dada mi situación actual, intentaré estar en las ATP Finals, aunque todos los que están aquí en París son muy competitivos y darán lo mejor de sí mismos para alcanzar su objetivo. Es complicado lograrlo en mi primer año, pero al menos me sirve para hacer una idea de lo que podría suponer conseguirlo en los próximos años. Es positivo estar en esta situación, ya que me permite vislumbrar lo que podría lograr en futuras temporadas".

Rafa Jódar repasa su temporada y su adaptación al circuito ATP

Rafa Jódar miró atrás y recordó su victoria en el torneo de Marrakech. "Ganar en Marrakech fue algo muy especial para mí. Fue una semana excelente y conseguir mi primer título ATP significó mucho. Fue mi primer torneo ATP sobre tierra batida, así que creo que la temporada en esta superficie fue muy positiva, ya que logré ganar muchos partidos. Y la gira sobre pista dura también fue buena".

Por último, analizó su primer año en el circuito ATP. "Creo que me he adaptado rápido al circuito gracias a mi mentalidad. He sido capaz de ir partido a partido y torneo a torneos. Considero que eso es lo más importante en mi primer año en el circuito. Me enfrentaba a los mejores del mundo, así que sabía que iba a ser muy difícil. Pero mi mentalidad de no rendirme nunca y darlo todo en cada encuentro me ha ayudado a llegar hasta aquí. Soy consciente de que he tenido un gran año, pero si quieres ser un gran tenista, tienes que estar en el circuito durante muchos años. Ese es mi objetivo: mejorar un poco cada temporada".