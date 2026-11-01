Carlos Alcaraz se pronuncia sobre la unión Juan Carlos Ferrero - Ben Shelton: "Estaré atento a él"

El tenista español, que acaba de ganar el torneo ATP 500 de Viena, ya sabe que uno de sus grandes rivales, que le eliminó en el último US Open, ha apostado por su antiguo entrenador como su nuevo técnico a partir de la temporada 2027

Ben Shelton, actual número 4 del mundo de la clasificación ATP, ha confirmado a través de sus redes sociales la información adelantada por The Times la cual desvelaba que Juan Carlos Ferrero, ex técnico de Carlos Alcaraz, va a ser su entrenador a partir de la próxima temporada. El tenista de Estados Unidos apuesta así por el español que fue el que ayudó al actual campeón español con el que Juan Carlos Ferrero ganó un total de seis Grand Slams. Carlos Alcaraz ha sido preguntado por ello tras ganar el ATP 500 de Viena y ha dicho que seguro que su antiguo mentor ayuda a su rival.

"Si es verdad, creo que será una gran incorporación para el equipo de Ben Shelton. Juan Carlos Ferrero lo va a hacer genial y lo va a ayudar muchísimo a subir aún más su nivel. Así que estaré atento a él", ha argumentado Carlos Alcaraz en la rueda de prensa posterior a ganar el torneo de Viena cuando aún no tenía confirmación de la noticia.

Juan Carlos Ferrero, que llevaba sin entrenar a nadie desde finales del año 2025 cuando rompió su unión con Carlos Alcaraz, había anunciado en las últimas semanas que iba a volver al circuito de cara a 2027 y ahora está confirmado que lo hace de la mano de Ben Shelton. El valenciano trabajará junto a Bryan Shelton, actual técnico y también padre del tenista, formando así un dúo.

En principio esta unión no se iba a desvelar hasta el 9 de noviembre, pero la filtración de la noticia ha acelerado los acontecimientos. Se espera que Ben Shelton y Juan Carlos Ferrero comiencen a trabajar durante la temporada 2027.

Juan Carlos Ferrero ve en Ben Shelton un potencial ganador de Grand Slams

Una vez se supo que Jannik Sinner no era una opción para Juan Carlos Ferrero, ya que el italiano se ha decantado por Magnus Norman para sustituir a Darren Cahill, Juan Carlos Ferrero ha sido fichado por Ben Shelton.

Ben Shelton es un jugador de 24 años y que ya es número 4 del mundo. El tenista de Estados Unidos viene haciendo las cosas muy bien y ya ha sido finalista de un Grand Slam, el US Open 2026 el cual perdió contra el alemán Alexander Zverev.

Juan Carlos Ferrero intentará mejorar a Ben Shelton como tenista y sacarle todo el potencial que tiene. "Ben tiene un talento, una potencia y un carácter extraordinarios. Estoy muy contento de unirme a Bryan y al equipo en este nuevo y emocionante capítulo", ha señalado el propio Juan Carlos Ferrero.

Ben Shelton confía en el método Carlos Alcaraz

Por su parte, Ben Shelton se ha decantado por fichar a Juan Carlos Ferrero después de que el tenista de Estados Unidos haya visto el trabajo que hizo el valenciano como entrenador de un Carlos Alcaraz al que ayudó desde que era una adolescente hasta que se convirtió en el mejor jugador del mundo.

Bryan Shelton, padre y entrenador de Ben Shelton, ha mostrado su alegría por poder contar con el entrenador español. "Juan Carlos es una de las grandes mentes del tenis. Su experiencia ganando al más alto nivel y formando campeones será un enorme valor añadido para nuestro equipo".

Ben Shelton confía dar un paso adelante con Juan Carlos Ferrero en su equipo y acercarse así a Jannik Sinner, Alexander Zverev y Carlos Alcaraz, quienes actualmente está por encima del joven de Estados Unidos que uno de los jugadores que están llamados a dar guerra en el tenis mundial en las próximas temporadas.