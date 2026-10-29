Juan Carlos Ferrero, ex entrenador de Carlos Alcaraz, suelta el bombazo: "Ya tengo cerrado un acuerdo con un jugador"

El que fuese entrenador del número 3 ranking ATP hasta diciembre del pasado año, ofreció una última hora sobre el anuncio del nuevo tenista al que entrenará. "El día 9 de noviembre se va dar a la luz". Nombres como el de Jannik Sinner ya fueron descartados tras confirmar el italiano su nuevo técnico y en los últimos días ha sonado con fuerza el de Rafa Jódar, dirigido actualmente por su padre

Juan Carlos Ferrero era uno de los nombres que aparecía en casi todas las quinielas para ser el nuevo entrenador del actualmente lesionado Jannik Sinner. Días atrás se conocía que finalmente el italiano se había decantado por Magnus Norman por lo que, al menos de momento, se le cerraba la puerta a Juan Carlos Ferrero de entrenar al actual número 1 del ranking ATP.

Juan Carlos Ferrero rompió con Carlos Alcaraz en diciembre del pasado año y desde entonces han sido constantes los rumores en torno a cual sería el nuevo tenista que estaría bajo sus instrucciones como entrenador. Con el 'no' de Jannik Sinner, ha empezado a sonar con fuerza el nombre de una e las estrellas emergentes del ranking ATP y el tenista que mayor crecimiento ha tenido en la lista tenística en este 2026: el español Rafa Jódar. En declaraciones recientes para Eurosport, el propio Juan Carlos Ferrero elogiaba a Rafa Jódar y sin confirmarlo ni tampoco desmentirlo, no dejaba claro si el madrileño sería su nuevo pupilo para tal y como hizo con Carlos Alcaraz, llevarlo a lo más alto del ranking ATP.

Juan Carlos Ferrero, el nuevo entrenador de Rafa Jódar

Juan Carlos Ferrero con una leve sonrisa en su rostro que parecía indicar que las preguntas sobre si sería el nuevo entrenador de Rafa Jódar no iban demasiado desencaminadas, elogió el nivel del tenista madrileño: "Bueno a ver, es un jugador impresionante". Fue a continuación cuando Juan Carlos Ferrero soltó la bomba con un anuncio totalmente inesperado y que desvelaba que a partir del 9 de noviembre se conocería quién sería el nuevo jugador al que iba a entrenar: "Yo ahora mismo, mi objetivo de cara al año que viene es estar en el circuito. Ya puedo decir que ya tengo cerrado un acuerdo con un jugador. El día 9 de noviembre se va dar a la luz".

Juan Carlos Ferrero no desmiente lo de Rafa Jódar

El propio Juan Carlos Ferrero confesó que no podía adelantar nada sobre el acuerdo que tenía con el que iba a ser el nuevo jugador al que entrenaría y que se daría a conocer el próximo mes de noviembre pero confesó que dirigir a un tenista como Jódar siempre era el objetivo de un entrenador: "Lo que comentabas de Rafa (Jódar), ahora mismo es que no puedo dar detalles. ¿Quién va ser? ¿Si me gustaría, si no? Entrenar a jugadores con un gran talento siempre es objetivo de cualquier entrenador sea ahora o cuando sea".

Elogios al trabajo del padre de Rafa Jódar por parte de Juan Carlos Ferrero

Juan Carlos Ferrero no dejó desaprovechar la ocasión para valorar el trabajo del padre de Rafa Jódar, encargado hasta el momento de la preparación del tenista español: “El padre lo ha sabido llevar perfecto hasta el momento y es digno de admiración y enhorabuena hacia ellos”. Ferrero también vaticinó que Rafa Jódar tendrá un techo muy alto y que podrá aspirar a grandes cosas: “Creo que es un chaval que tiene un techo muy alto, que va aspirar a grandes cosas y que sea español pues es un plus para que realmente pues tengamos si cabe otro jugador peleando por los Grand Slam”.

"Al final lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos el deporte español en una salud impresionante"

Cerró el ex entrenador de Carlos Alcaraz apuntando al crecimiento de un Landaluce que en su último partido en Viena se lo puso realmente complicado al número 2 del ranking ATP, Zverev: "También tenemos a Landaluce que viene jugando muy bien, que también tiene ese ejemplo por delante para seguir y oye al final lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos el deporte español en una salud impresionante".