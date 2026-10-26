Juan Carlos Ferrero no es el elegido: Jannik Sinner ya tiene nuevo entrenador

El italiano buscaba nuevo técnico de cara a la próxima temporada después de que se supiera desde hace tiempo que Darren Cahill no continuaba con él. El ex entrenador de Carlos Alcaraz se había ofrecido al transalpino que finalmente se ha decantado por Magnus Norman

Jannik Sinner ya mira a la temporada que viene después de que una lesión de rodilla le haya obligado a dar por finalizada la actual, no juega desde Wimbledon. El italiana está planificando con mimo la siguiente campaña en la que tendrá un nuevo entrenador ya que Darren Cahill comunicó hace tiempo que no seguiría junto a él. Desde entonces, el transalpino ha estado sondeando a diferentes personas para que lo dirijan, algunos como Juan Carlos Ferrero, ex de Carlos Alcaraz, incluso se ofreció públicamente, pero Jannik Sinner lo ha descartado y se ha decantado por Magnus Norman.

Jannik Sinner elige a Magnus Norman como nuevo entrendor

No tenía fácil Jannik Sinner el escoger a un nuevo entrenador debido a que con Darren Cahill ha conseguido los cinco Grand Slams que tiene en su palmarés, pero el australiano decidió marcharse. Para acompañar a Simone Vagnozzi, Jannik Sinner ha elegido a Magnus Norman, quien fuera ex jugador y también técnico de algunos éxitos tenistas.

Según señala The Times, Jannik Sinner comenzará a trabajar a partir de la temporada que viene con Magnus Norman quien en los últimos años ha destacando por dirigir a Stan Wawrinka, que ganó tres Grand Slams con el sueco, y a otros buenos jugadores como Robin Söderling.

De este modo, Jannik Sinner descarta el ofrecimiento de Juan Carlos Ferrero, ex entrenador de Carlos Alcaraz, que en las últimas semanas ha dicho que volverá a entrenar a un tenista en el año 2027 y que había dejado la puerta abierta para dirigir al jugador italiano.

Jannik Sinner no apuesta por Juan Carlos Ferrero

Juan Carlos Ferrero, de 46 años de edad, se ha mostrado muy activo durante las últimas semanas, asegurando que iba a entrenar a un tenista la temporada que viene. El ex técnico de Carlos Alcaraz incluso dejaba abierta la opción de dirigir a Jannik Sinner, el rival generacional de su antiguo pupilo del cual se separó a finales del año 2025.

"Si lo entreno sería para crecer como entrenador y tener la oportunidad de haber trabajado con dos de los mejores jugadores de esta generación. No por entrenar a Carlos significa que ya no puedas entrenar a su máximo rival. El mundo competitivo es así, a veces estás con unos y luego con otros. Solo le pido a la gente un poco de respeto con la decisión que finalmente tome, yo jamás querría nada malo para Carlos", aseguró un Juan Carlos Ferrero que no ha sido el elegido por Jannik Sinner.

De este modo, Juan Carlos Ferrero seguirá peinando el mercado en busca de un jugador con el que volver al tenis profesional. El técnico lleva un año fuera del circuito de la ATP después de que terminara su relación con Carlos Alcaraz quien decidió que era el momento de romper una relación laboral, y que también fue muy buena en el plano personal, que permitió al tenista español ganar u total de siete Grand Slams y convertirse en uno de los mejores tenistas de la historia.