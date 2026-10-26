Alejandro Davidovich, 27 años: "En el colegio yo era un español, pero en casa era ruso"

El tenista español señaló hace ya unos años que tuvo que criarse con las dos mentalidades, detallando que la rusa es mucho más directa, sólida y bruta que la española que es todo lo contrario

Alejandro Davidovich Fokina es uno de los nombres del momento en el deporte español debido a que está atravesando el mejor momento de su carrera después de ganar el torneo de Chendgú y el Masters 1000 de Shanghái. A sus 27 años, el malagueño está disfrutando de su nivel de juego aunque para llegar a él no ha sido fácil debido a su fuerte carácter. Un carácter que se ha forjado a través de la mentalidad rusa y la española las cuales no se parecen en nada.

Alejandro Davidovich Fokina se siente muy español a pesar de que sus progenitores son de origen sueco-ruso, su padre, y ruso, su madre. Al criarse en Málaga, concretamente en La Cala del Moral, el tenista ha absorbido las mentalidades rusa y español lo cual le ha hecho crecer como tenista y persona.

Alejandro Davidovich Fokina explicó las diferencias entre la mentalidad rusa y la española y la curiosa dicotomía que se daba durante su infancia. "Una mentalidad rusa es muy directa, muy sólida, muy bruta. Y la española es todo lo contrario. Entonces, yo he nacido en España. Mis padres me han educado de una manera, pero claro, en el colegio yo era un español, pero en casa era ruso. Entonces, me he perdido, pero al final el trabajo con el psicólogo me ha ayudado y me ha reforzado en las cosas que quiero en mi vida", reflexionó en el podcast Tennis Majors en el año 2021.

A pesar de ello, Alejandro Davidovich Fokina siempre se consideró más español que ruso tal y como dijo en una entrevista en el año 2021. "Parezco guiri, pero soy español, ¿eh?. Malagueño de pura cepa. Soy español puro y duro y no me pienso cambiar".

Alejandro Davidovich Fokina ha encontrado la estabilidad mental

Uno de los problemas que siempre tuvo Alejandro Davidovich Fokina fue su inestabilidad mental y su falta de continuidad en el juego lo que le ha impedido dar el salto de manera más rápida. De hecho, no ha sido hasta este año 2026 cuando ha conseguido los tres primeros títulos ATP de su carrera deportiva.

El tenista español dijo en aquel año 2021 que estaba trabajando en su carácter. "Cuando tiene muchas emociones juntas, cuando vas ganando muchos partidos o cuando vas perdiendo... el tenis al final es como una montaña rusa: tiene muchas rachas buenas y malas... y al final tienes que lidiar con eso. Vas a tener muchas rachas y vas a parecer que eres el mejor del mundo y no es así. Tienes que ser una persona humilde dentro y fuera de la pista. Y cuando pierdes tiene que tener esa mentalidad y emociones para salir de esta situación".

Por último, Alejandro Davidovich Fokina reconoció que aún tenía mucho que mejorar en ese aspecto. "Mi carácter es especial. Voy atrasado de los demás. Voy atrasado mentalmente. Hay jugadores que han dado ese paso y yo estoy en ello. Cada vez me siento más cerca de darlo y conseguir esa meta que quiero para sacar mi potencial y la verdad que es un trabajo duro".