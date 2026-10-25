La sincera reflexión de Rafa Nadal, ex número 1del ranking ATP: "A veces las cosas no salen como queremos"

El tenista de Manacor dio una charla a los 50 alumnos graduados de la Rafa Nadal Academy que el mismo dirige y apostó por no rendirse. "No os frustréis cuando las cosas no sale bien a la primera", declaró

El próximo 19 de noviembre de 2026 se cumplirán dos años desde que Rafa Nadal se retiró de manera definitiva del tenis. Atrás dejó Rafa Nadal una larga lista de títulos, entre los que están 22 Grand Slam y un buen puñado de mañanas, tardes y noches en los que hizo que el público no se despegase de la pantalla. Rafa Nadal siempre demostró que además de su tenis, sus mejores armas eran la fortaleza mental y la capacidad de sufrimiento para no darse nunca por vencido.

Estos valores de no rendirse nunca son los que el propio Rafa Nadal ha querido transmitirle a los 50 alumnos que se acaban de graduar en la academia que lleva su nombre en Manacor, la 'Rafa Nadal Academy'. En un discurso que vale su peso en oro por venir del propio Rafa Nadal, el manacorí apostó por no rendirse.

Rafa Nadal da una lección de vida a sus alumnos de la Rafa Nadal Academy

Rafa Nadal apostó por darse oportunidades cuando las cosas no salgan bien: "Yo sólo os voy a aconsejar una cosa: Daros oportunidades. No os frustréis cuando las cosas no salen bien a la primera; no os frustréis cuando llevéis un tiempo intentándolo y las cosas no funcionan. Seguid dándoos oportunidades". Sabe bien Rafa Nadal de que habla ya que el tenista balear ha sufrido a lo largo de su carrera varias lesiones.

Prosiguió Rafa Nadal hablando de las caídas y de cómo en ese momento hay que ser humildes y aceptar que las cosas no llegan como uno quiere: "Caeréis una vez, y otra vez, y otra vez. Pero es entonces cuando hay que ser humildes y aceptar que, a veces, las cosas no salen como queremos. Fracasar solo es malo si no sabéis cómo levantaros y volver a pelear".

El que fuese número 1 del ranking ATP recordó que además de alegrías, también ha tenido momentos difíciles con lesiones y derrotas: "He tenido muchas alegrías durante toda mi carrera deportiva y en mi vida, pero también he tenido muchos momentos difíciles a nivel de lesiones y de derrotas".

Los grandes éxitos se consiguen luchando, apostó Rafa Nadal

Rafa Nadal también quiso transmitirle a los chavales de la 'Rafa Nadal Academy' la importancia de saber que los éxitos no llegan de un día para otro y sí a base de trabajo y esfuerzo: "Los grandes objetivos en la vida no se consiguen de un día para otro, se consiguen normalmente luchando, peleando y aprendiendo de las caídas". Además Nadal les recordó que si dan todo lo que tiene, ni ellos mismos podrán reprocharse nada: "Si dais el 100%, tendréis lo más importante en esta vida: la satisfacción personal de no poder reprocharos nada".