Serio aviso sobre Novak Djokovic: "Cuando dice que quiere algo, la mayoría de las veces lo consigue"

Greg Rusedski, ex número 5 del ranking ATP, dejó claro que no se debe descartar al serbio de los ATP Finals 2026 de Turín. "Nunca se debe descartar a Djokovic. Sinner está fuera y, de repente, nos podemos encontrar diciendo: “Oh, Djokovic acaba de ganar en Basilea, Jodar está ahí, pero ¿qué está pasando?", declaró en el último episodio de su podcast

Novak Djokovic no está aún descartado para disputar las ATP Finals 2026 del próximo mes de noviembre. El tenista serbio tenía plaza pero después de que Rafa Jódar alcanzase la final del Masters 1000 de Shanghai, el tenista madrileño le birló dicho privilegio.

El propio Djokovic, aún sabiendo que lo tiene más complicado que nunca apostó por pelear en su llegada a Shanghai, donde se llevó un jarro de agua fría al caer en primera ronda: "Sin duda haré todo lo posible para clasificarme para Turín. Me encantaría estar allí. No he jugado allí desde 2023, así que sería fantástico poder regresar. Incluso antes de ganar en Pekín ese era mi objetivo".

Las cuentas de Novak Djokovic para las ATP Finals 2026

Novak Djokovic no depende de él para estar en el próximo ATP Finals 2026 ya que por delante tiene a Alex de Miñaur y Rafa Jódar. El español es noveno clasificado pero la baja por lesión de Sinner hace que Jódar tenga plaza momentánea para disputar las ATP Finals 2026.

Novak Djokovic depende de hacer un mejor papel tanto en Suiza como en Francia que Alex de Miñaur. Además para superar a un Rafa Jódar que parece ir en clara tendencia ascendente, Novak Djokovic tendrá que que ganar en Basilea (Suiza) y llegar al menos a los cuartos de final y siempre contando con dos malas actuaciones del madrileño.

Descartar a Novak Djokovic de las ATP Finals es un error

Greg Rusedski, ex número 5 del ranking ATP y actual analista tenístico, dejó claro que si Djokovic tiene entre ceja y ceja disputar las ATP Finals 2026, el serbio estará muy cerca de conseguirlo: "Nunca se debe descartar a Djokovic. Sinner está fuera y, de repente, nos podemos encontrar diciendo: “Oh, Djokovic acaba de ganar en Basilea, Jodar está ahí, pero ¿qué está pasando?".

Djokovic en Pekín

Insistió el que durante varios años fue el mejor tenista británico del ranking ATP en no subestimar a Djokovic y reconoció que esta lucha del serbio por alcanzar las ATP FInals 2026 le da al circuito un interés mayor: "Todo esto añade todavía más interés al circuito ATP en este momento. No subestimen a Nole: cuando dice que quiere algo, la mayoría de las veces lo consigue".

Djokovic y Jódar, todo por el todo en Basilea

Con este escenario, parece que que ATP 500 de Basilea, al que Djokovic llegó mediante una invitación después de suspenderse el Six Kings Slam, será el lugar ideal para la batalla entre el serbio y Rada Jódar. El ATP 500 de Basilea supondrá el adiós a las pistas de Wawrinka y además tendrá como a Djokovic como a Jódar como cabezas de serie. Alejandro Davidovich, el tenista malagueño campeón en Shanghai, podría aparecer en el camino de cuartos de Djokovic o Jódar y un enfrentamiento entre ellos solo se podría producir en una hipotética final.