Rafa Nadal, ex tenista: "Trabajo y viajo mucho, más de lo que esperaba al jubilarme"

El mejor deportista español de todos los tiempos, que ganó un total de 22 Grand Slams, ha señalado que después de colgar la raqueta está centrado en otros asuntos y que tiene apartado el tenis en estos momentos

Si algo siempre ha caracterizado a Rafa Nadal es su sinceridad a la hora de hablar de todos y cada uno de los temas sobre los que se le pregunta. Ya retirado, desde el año 2024, el mejores deportista español de toda la historia ha dado un repaso a su carrera en una entrevista a The Athletic en donde ha desvelado que no echa de menos el tenis a pesar de todo lo que ha jugado y ganado, manifestando que ahora trabaja bastante.

Rafa Nadal ha comenzado señalando que uno de los principales problemas que le ha dejado su carrera como tenista es son las lesiones. "He vivido toda mi carrera tenística con dolor. En mi día a día, sufría demasiado".

De hecho, es de sobra conocido que Rafa Nadal sufre el síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad rara y degenerativa, en su pie izquierdo el cual fue detectado en el año 2005 cuando el tenista sólo tenía 19 años.

Es por ello y porque a partir del año 2023 bajó mucho su rendimiento, por lo que Rafa Nadal decidió retirarse si bien es cierto que el balear ha manifestado que no echa de menos la raqueta. "No lo echo demasiado de menos, porque decidí retirarme en el momento adecuado. Ya no tenía nada más que dar".

Rafa Nadal y las limitaciones de su físico

Rafa Nadal ha explicado que su cuerpo no podía más y que hice bien en retirarse a los 38 años. "Mi cuerpo estaba acabado, para ser sincero. Jugaba con demasiadas limitaciones, así que eso me permitió terminar mi carrera en paz".

De hecho, Rafa Nadal ha contado que en el año 2024 sabía dentro suya que su retirada estaba cerca. "En todo momento, siempre tuve presente que podía estar viviendo mi último año en el circuito. No diría que tuviera miedo, pero sabía que esa posibilidad existía".

El tenista español ha dicho también que ya tiene olvidada su etapa como profesional prácticamente. "Me retiré hace solo dos años, pero ya parece que haya pasado otra vida desde que jugaba al tenis. Casi me olvido de que fui tenista. La vida sigue adelante".

Aún así, Rafa Nadal ha recordado que su imagen de inicios de carrera, con camisetas sin mangas y con pantalones piratas, no le gustaba nada. "Cuando me veo con los pantalones pirata y algunos de aquellos conjuntos, pienso: Vaya... qué horror, ¿no?".

La nueva vida de Rafa Nadal tras retirarse del tenis

Por otro lado, Rafa Nadal ha desvelado que ahora es cuando está trabajando. "Trabajo en la academia, la fundación, todo esto. Trabajo y viajo mucho, más de lo que esperaba al jubilarme, y lo digo en el buen sentido".

Por último, Rafa Nadal se ha mostrado feliz porque era disfruta de Mallorca. "Pasé por todas esas dificultades, todos esos años de éxito y experiencias increíbles, momentos tristes y difíciles, pero siempre mantuve el mismo espíritu, el mismo equipo. Siempre tuve a mi familia a mi lado. Todavía conservo a los mismos amigos, desde que era pequeño. Nunca me he alejado del lugar donde nací, Mallorca. Así que, en cierto modo, he tenido muchas cosas, digamos, emotivas y exitosas, pero al mismo tiempo, mi vida real nunca cambió mucho".