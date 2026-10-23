Rafa Nadal, 40 años: "No soy la clase de persona a la que le gusta despertarse por la mañana sin saber qué hacer"

El extenista balear sigue implicado en diferentes proyectos empresariales, entre ellos una marca de complementos alimenticios junto a Cantabria Labs, y ha explicado en una entrevista por qué necesita mantenerse activo, una filosofía que aprendió de su padre y que continúa marcando su día a día

Rafa Nadal ha cambiado la raqueta por los negocios, aunque mantiene intacta una de las señas de identidad que marcaron su carrera deportiva: la necesidad de fijarse objetivos y trabajar para alcanzarlos. Desde que anunció su retirada del tenis profesional en 2024, el balear ha abierto una nueva etapa en la que compagina el tiempo con su familia y sus proyectos empresariales.

En una entrevista concedida a la CNBC, el ganador de 22 títulos de Grand Slam ha repasado la influencia que ha tenido su padre, Sebastián Nadal, en su forma de entender el trabajo. Una enseñanza que le ha acompañado desde niño y que ahora también aplica a sus actividades fuera de las pistas. "Mi padre fue un ejemplo muy positivo para mí en términos de dedicación y trabajo duro. Desde que era un niño le vi trabajar muchísimo y fue capaz de construir la mayor empresa de cristales de Baleares empezando desde cero. Su determinación ha sido una gran inspiración para mí", explicó el extenista.

Esa relación también se mantiene en el terreno profesional. Ambos colaboran en Aspermir, el grupo empresarial que gestiona los negocios del deportista, una faceta en la que Nadal continúa aprendiendo de su padre. "Es fantástico trabajar (con él) porque sigo aprendiendo mucho", reconoció.

Acostumbrado durante décadas a competir, Nadal no contempla una vida sin actividad. "No soy la clase de persona a la que le gusta despertarse por la mañana sin saber qué hacer. Necesito tener objetivos en mi vida", afirmó.

La nueva apuesta de Rafa Nadal

Entre sus iniciativas destaca NDL Pro-Health, una marca de complementos alimenticios que ha impulsado junto a Cantabria Labs. El proyecto está orientado a personas que quieren incorporar hábitos saludables a su día a día y mantener un estilo de vida activo, tanto en el deporte profesional como en el amateur.

Según la información de la marca, ambos han puesto en marcha un suplemento de creatina llamado NDL Pro-Health Creatine Gummies, el cual se combina con vitamina B6 y viene en formato de gominolas, aportando cada dosis tres gramos de creatina.

La creatina es uno de los suplementos más estudiados en el ámbito deportivo y se utiliza habitualmente para complementar el entrenamiento. No obstante, su consumo debe integrarse en una alimentación equilibrada y adaptarse a las necesidades de cada persona.

Así, Rafa Nadal continúa vinculado al deporte pero desde otro lado. Después de construir una trayectoria marcada por los títulos y la exigencia competitiva, el balear afronta ahora una etapa en la que los negocios han ganado protagonismo.