Bernd Schuster sorprende al desvelar qué torero habría sido: "Yo hubiera sido un Enrique Ponce"

En una charla sobre las similitudes entre el fútbol y los toros, el exjugador del Barcelona y el Real Madrid ha explicado qué le fascina de los toreros, ha reflexionado sobre el miedo que afrontan en la plaza y ha dejado una curiosa comparación con Enrique Ponce al imaginar qué torero habría sido

El fútbol y la tauromaquia comparten más puntos en común de los que puede parecer a primera vista. Buena prueba de ello es la relación de las últimas semanas entre Luis de la Fuente y Morante de la Puebla. La necesidad de responder en los momentos decisivos o la presión forman parte de dos mundos que, pese a sus diferencias, despiertan una admiración mutua. Sobre esa relación giró la última edición de los 'Mano a Mano', que reunió el pasado lunes al entrenador y exfutbolista Bernd Schuster y al periodista taurino David Casas bajo el título "El toro y el deporte".

Schuster, reconocido aficionado a los toros, fue uno de los encargados de poner voz a esa conexión entre el fútbol y la tauromaquia, aunque también quiso marcar una diferencia fundamental: el miedo que afrontan los toreros en la plaza. "Te encuentras con ellos y te das cuenta de que hay muchas similitudes con nosotros", explicó el alemán. David Casas coincidió con esa reflexión, pero dejó claro que hay una barrera difícil de comparar: "El miedo de los toreros es único".

El exjugador de Real Madrid o Barça, entre otros equipos, que es un gran conocedor del ambiente en los tendidos, incidió en esa diferencia desde su propia experiencia: "Cuando estoy en los toros, en el callejón, siento que nosotros los futbolistas no sentimos ese miedo; podemos sentir la responsabilidad, pero nunca ese miedo".

La admiración entre toreros y futbolistas

Schuster también habló de la fascinación que siente por la mentalidad de los toreros. Más allá de lo que sucede durante la faena, le interesa especialmente todo aquello que rodea al momento de salir a la plaza. "Conocer cómo piensan, qué están pensando. El día antes de la corrida, todo.", explicó al referirse a lo que más le atrae de ese mundo.

La admiración, según David Casas, funciona en ambas direcciones. "Los toreros admiran a los futbolistas y los futbolistas admiran a los toreros", señaló durante una charla en la que también hubo espacio para reflexionar sobre la situación actual de la tauromaquia y la importancia de que figuras reconocidas de otros ámbitos expresen públicamente su afición.

Casas también recordó una época en la que las plazas de toros eran puntos de encuentro para personalidades de distintos ámbitos, una presencia que fue disminuyendo por la presión antitaurina y la reticencia de algunas figuras públicas a acudir. Ahora, a su juicio, esa tendencia ha comenzado a cambiar; sirva como ejemplo otra vez el seleccionador nacional.

Schuster se ve como Enrique Ponce

Uno de los momentos más distendidos llegó cuando preguntaron a Schuster si alguna vez se había imaginado como torero. El alemán respondió con una comparación que relacionó su forma de entender el fútbol con la personalidad de uno de los nombres más reconocidos de la tauromaquia. "Comparando con el tipo de futbol que jugaba, yo hubiera sido un Enrique Ponce. Yo tenía mi posición y mi forma de jugar. Jugaba siempre del 70 al 90%. Y Enrique era un torero que era así", concluyó.