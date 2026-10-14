Luis de la Fuente escoge a Morante

El diestro sevillano ha regalado al seleccionador nacional un traje de luces. Un vínculo entre Morante y la Selección que quién sabe si seguirá en el futuro con Morante Jr. y el fútbol

El fútbol y los toros son dos ámbitos en los que el talento, el valor y la capacidad para convivir con la presión marcan la diferencia, siendo en la actualidad Luis de la Fuente y Morante de la Puebla figuras destacadas de las dos actividades. El seleccionador español y el diestro sevillano comparten, además, una afición que va más allá de sus respectivas profesiones.

La relación entre ambos ha vuelto a quedar patente en los últimos días, con el técnico riojano acompañando al torero en sus compromisos taurinos. Un vínculo que ha dejado una nueva muestra de admiración mutua y que tiene también al Betis como punto de encuentro, dada la conocida afición verdiblanca de Morante y la presencia de su hijo, José Antonio Morante Antúnez, en la plantilla del conjunto heliopolitano y en las categorías inferiores de la Selección.

Precisamente, Luis de la Fuente ha aprovechado los últimos compromisos de Morante para disfrutar de su toreo en directo. El seleccionador nacional, habitual en los callejones de las principales plazas españolas, estuvo presente el pasado 9 de octubre en Valencia, donde el diestro le brindó el primer toro de la tarde.

Además, el diestro quiso agradecer a De la Fuente su apoyo a la tauromaquia con un regalo muy especial, un traje de luces de color grana y oro que vistió en la corrida de la Beneficencia de 2022. Aquella tarde, el cigarrero consiguió cortarle una oreja a un toro de Alcurrucén, en la que fue una de sus mejores faenas en la capital.

Un gesto con el que Morante ha querido reconocer la afición taurina del seleccionador, campeón del mundo al frente de España, y que vuelve a poner de manifiesto los lazos que unen a dos figuras de ámbitos diferentes, pero con admiración por sus respectivas profesiones.

Morante Jr., ¿una futura llamada de la selección española?

Mientras su padre estrecha lazos con el seleccionador absoluto, José Antonio Morante Antúnez sigue dando pasos en su carrera futbolística con el Betis. El joven delantero, que ya ha debutado con el primer equipo verdiblanco y ha estrenado su cuenta goleadora, también sabe lo que es defender a España en las categorías inferiores. De hecho, este verano se proclamó campeón del Europeo sub-19 con la selección española y terminó el torneo como Bota de Oro, un reconocimiento que refuerza su proyección. Su progresión invita a mirar hacia el futuro y a plantearse si algún día podría recibir la llamada de la absoluta, aunque por ahora no hay ninguna convocatoria en el horizonte.

Morante también conquista a Carlos Sainz

Morante de la Puebla no solo ha tenido un detalle con De la Fuente. El pasado 12 de octubre, coincidiendo con su regreso a Las Ventas, el torero tuvo un encuentro especial con Carlos Sainz, uno de los grandes nombres del automovilismo español.

El piloto madrileño visitó al diestro en el Hotel Wellington antes de la corrida del Día de la Hispanidad. Allí, ambos intercambiaron regalos. Morante le entregó un traje de luces, mientras que Sainz le correspondió con uno de sus monos de competición.