La reflexión de Fernando Torres:﻿ "He vivido toda mi vida en un piso de 80 metros en Fuenlabrada y ahora tengo una vida completamente diferente pero soy de un barrio obrero"

El exfutbolista del Atlético de Madrid y entrenador del primer filial ha recordado su infancia en Fuenlabrada, donde saltaban "la valla de los colegios para poder jugar en un campito"

Cada vez son más las voces que se pronuncian sobre la precaria situación del acceso a la vivienda en España. El desahucio de Maricarmen ha sido la última prueba de ello, que por desgracia ha acabado con el fallecimiento de la anciana varios días después de tal amargo trago para ella y sus familiares.

El aumento de los precios del alquiler y de la compra, junto con la falta de viviendas asequibles, dificulta cada vez más el acceso a un hogar, especialmente entre los jóvenes, que no se pueden permitir ahorrar para afrontar el pago de una entrada y una hipoteca inasumible.

Ante todos estos sucesos han ido apareciendo voces críticas y otras que recordaban también sus humildes orígenes, como es el caso de Fernando Torres, exfutbolista del Atlético de Madrid y ahora entrenador del Atlético Madrileño, primer filial rojiblanco. El exdelantero ha recordado como fue su infancia en un piso de 80 metros cuadrados en Fuenlabrada, y del que no se olvida.

Sus orígenes humildes en Fuenlabrada

Desde pequeño, el balón formó parte de su vida, y sus padres desempeñaron un papel fundamental para que pudiera perseguir su sueño. Su madre lo acompañaba a los entrenamientos en transporte público, mientras que su familia hacía esfuerzos económicos para que no le faltara el material necesario para jugar al fútbol. "Yo he vivido toda mi vida en un piso de Fuenlabrada de 80 metros y ahora tengo una vida completamente diferente. Pero la esencia es la misma. Tengo muy claro lo que es importante. Sé de dónde vengo. Yo soy de un barrio del sur, obrero", explicaba en una entrevista a El Mundo.

El 'Niño' Torres, como todavía le apodan, siempre ha recordado su infancia con felicidad, rodeado de amigos que se juntaban para jugar al fútbol. "Saltando la valla de los colegios para poder jugar en un campito. Llamando a los amigos al telefonillo hasta que hacíamos equipos de cinco...", rememoraba el ahora técnico, que también aprovechaban cualquier jardín aunque el jardinero les quitaba la pelota "porque estaba prohibido".

En otra entrevista para el diario local de su ciudad Soy de Fuenla, Torre recordaba como Fuenlabrada le marcó en su personalidad. "La verdad es que recuerdo una infancia muy feliz- Esfuerzo, trabajo, sacrificio, respeto... Fuenlabrada me ha educado de una manera que, si volviera a nacer, no cambiaría ni un solo día de los que pasé allí", aseguraba.

Eso sí, también tiene presente que hoy en día los jóvenes lo tienen más difícil que hace 25 años. "Hoy en día es muy fácil rendirse porque las cosas son muy complicadas", reconocía.

Del césped a los banquillos

Tras colgar las botas en 2019, Fernando Torres ha seguido ligado al fútbol desde los banquillos. El exdelantero del Atlético de Madrid, Liverpool o Chelsea inició su camino como técnico en la cantera rojiblanca y, en el verano de 2024, asumió la dirección del Atlético Madrileño.

Su labor se centra más allá de los resultados en desarrollar jóvenes talentos y prepararlos para competir al máximo nivel, con el objetivo de que puedan dar el salto al primer equipo. Su trayectoria en los banquillos ya incluye éxitos en las categorías juveniles, donde conquistó dos Ligas y una Copa de Campeones con el Juvenil A.