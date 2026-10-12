La última muestra de beticismo en la familia de Rubén Castro: "Una pasión llamada Betis"

El exdelantero verdiblanco ha transmitido su pasión por las trece barras a sus hijos, y la nueva habitación de uno de ellos es la última muestra del beticismo que se vive en la familia Castro Hernández, habiendo conquistado las redes sociales con ella

Rubén Castro es una de las grandes leyendas del Real Betis Balompié. El delantero canario, máximo goleador histórico del conjunto verdiblanco con 147 tantos en 290 partidos oficiales, dejó una huella imborrable en el club, un sentimiento que sigue muy presente en su familia y que ha transmitido a sus hijos, Rubén y Kirian.

Los dos pequeños juegan en la cantera bética y sus padres los acompañan habitualmente en sus partidos y torneos. Una pasión por las trece barras que ahora ha vuelto a quedar de manifiesto gracias a una publicación de María Hernández, pareja del exfutbolista, que ha mostrado un detalle de la nueva habitación de uno de sus hijos.

Una habitación con los colores del Betis

María Hernández explicó a través de las stories de su cuenta de Instagram que estaba reorganizando las habitaciones de sus hijos. Hasta ahora, Rubén y Kirian dormían juntos, pero ha llegado el momento de que cada uno tenga su propio espacio. "Haciendo cambio de habitaciones", escribió.

El cambio ha dejado una imagen que no ha tardado en circular entre los seguidores verdiblancos. En una de las fotografías compartidas por la influencer y peluquera se puede ver cómo uno de los dormitorios luce ya una decoración muy especial. La cama tiene un nórdico y una almohada del Betis, mientras que otros detalles repartidos por la habitación mantienen presente al club de las trece barras.

Sin embargo, hay un elemento que destaca por encima del resto. Justo encima de la cama aparece un cuadro con una imagen de la afición bética y una frase que resume a la perfección el sentimiento que despierta el equipo entre sus seguidores: "Una pasión llamada Betis".

El sentimiento verdiblanco de la familia Castro Hernández

La publicación ha llegado a las redes sociales, donde algunos aficionados han compartido la imagen en X (antiguo Twitter) para destacar cómo el beticismo continúa muy presente en la familia del exfutbolista. No es la primera vez que los hijos de Rubén Castro protagonizan imágenes relacionadas con el club. En marzo de 2025, el propio Betis publicó una fotografía del delantero junto a sus dos pequeños en la ciudad deportiva Rafael Gordillo con motivo del Día del Padre.

Especialmente conocido es Rubén, el mayor, que ya se ha hecho viral en varias ocasiones por los goles que marca en la cantera verdiblanca, dejando entrever que también ha podido heredar el olfato goleador que atesoraba su padre.

Por ahora, lo que sí es evidente es que el Betis tiene un lugar privilegiado en la familia del ariete canario, siendo también habituales verles en el Benito Villamarín o en La Cartuja para disfrutar de los partidos de su equipo.