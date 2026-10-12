Kylian Mbappé gana en la votaciones al Balón de Oro, muy por delante de Lamine Yamal, que no está ni en el podio, en una encuesta de L'Equipe

El termómetro popular de este medio, del mismo grupo que entrega el Balón de Oro 2026, sitúa primero al delantero francés del Real Madrid

A dos semanas del lunes más esperado por muchos futbolistas, cuando se entregue el Balón de Oro 2026, todo está visto para sentencia después de que se cerraran las votaciones hace unas jornadas.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 tendrá lugar el lunes 26 de octubre en el reconocido teatro London Palladium de Londres, por lo que saldrá de Francia por primera vez.

A ella estarán muy atentos los jugadores y técnicos españoles, ya que aparecen como favoritos después de un año en el que la selección ha ganado el Mundial y en el que, aparte de que Luis de la Fuente se ha erigido como el mejor técnico en este certamen, la final de la Champions la disputaron dos equipos entrenados por técnicos españoles. De hecho, cuatro de los cinco entrenadores candidatos a este premio son de la misma nacionalidad española.

En lo que respecta a los jugadores, todo está más reñido. Aunque en España se ha hecho 'campaña' por Lamine Yamal, hay otros futbolistas como su compañero Rodri o Fabián que aparecen con muchas opciones y, fuera de nuestras fronteras, Harry Kane cuenta con muchos apoyos y están Kylian Mbappé, como máximo goleador de Mundial, Champions y Liga, o Dembélé que también están como serios candidatos.

El diario L'Equipe, diario del mismo grupo que France Football, ha publicado una encuesta sobre el Balón de Oro y, en ella, Kylian Mbappé lidera de forma destacada las votaciones del público -aunque aún no está cerrada-, seguido del georgiano del PSG Kvaratskhelia y del británico Harry Kane.

Lamine Yamal, fuera del podio

Lamine Yamal no está ni entre los tres primeros. Mientras que, en el apartado de entrenadores, los españoles copan las tres primeras posiciones, con Luis Enrique a la cabeza, seguido de Luis de la Fuente y de Mikel Arteta.

Parece claro con ello que el termómetro popular de este medio no coincide mucho con la perspectiva que tenemos en España sobre el ganador, donde por lógica se entiende que este año de Mundial, el Balón de Oro se lo debe llevar un español.

Era algo habitual en este tipo de años hasta que Ronaldo y Messi empezaron a copar el galardón y se convirtió en una lucha sobre quien era el mejor del mundo, independientemente de lo que hubiera logrado ese año. Eso iría en contra de Lamine Yamal y de las otras opciones españolas a tan preciado galardón. No obstante, la encuesta actual no es vinculante y las votaciones ya están cerradas, por lo que la elección del Balón de Oro 2026 ya está decidida, pese a que aún no se haya hecho pública y a que Lamine Yamal y Kylian Mbappé insistan en proponerse a sí mismos.