El club, a través de su Fundación, dedica esta semana a las personas con discapacidad con múltiples actividades, como la visita hoy al entrenamiento verdiblanco, la elaboración de los dorsales para el choque contra el Rayo y la presentación ante la afición de tres equipos antes de su comienzo

El Betis, a través de su Fundación, ha puesto en marcha la décima edición de la Semana de la Discapacidad, una iniciativa que, como explica la entidad verdiblanca, "promueve la participación de las personas con discapacidad en la vida del club, desde sus equipos de fútbol hasta la experiencia de los aficionados en el estadio".

La programación de esta actividad arrancó a principios de semana con la visita de un grupo de la Fundación TAS a La Cartuja y tendrá su culmen el sábado 28 de noviembre, a las 14:00 horas, en el partido que enfrenta al Betis con el Rayo Vallecano en el Estadio de La Caertuja.

Emotiva visita al entrenamiento del Betis de este jueves

Dentro del listado de actividades, este jueves se vivieron momentos muy emotivos en el entrenamiento del primer equipo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, con la visita de los jugadores del Real Betis Genuine, del Real Betis ONCE -equipo de fútbol para personas ciegas- y del equipo de fútbol para personas amputadas﻿. Esta mis tarde hicieron los propio en la sesión de trabajo del Betis Féminas.

Los tres equipos con discapacidad visitaron este jueves al primer equipo. / RBB

Con motivo de esta Semana de la Discapacidad, los jugadores verdiblancos lucirán contra el Rayo camisetas con dorsales diferentes, elaborados por personas con discapacidad de la Fundación TAS, lo que les permite "poner en práctica sus habilidades, tomar decisiones creativas y asumir responsabilidades dentro de un trabajo en equipo", compartiendo "el resultado su trabajo con miles de personas y teniendo la oportunidad de que la afición reconozca su aportación.

Los tres equipos se presentarán a la afición antes del partido﻿

Además, los tres equipos mencionados anteriormente "se presentarán ante la afición en la previa del partido ﻿y, a continuación, se reunirán en el centro del campo con un grupo de personas sordas para interpretar juntos el himno del Real Betis". Además, el Betis añade que "los socios con discapacidad acompañarán a los futbolistas del primer equipo en su salida al césped"

Igualmente, la entidad verdiblanca añade que "la jornada comenzará en los alrededores de La Cartuja, donde parte de los voluntarios enseñará a los aficionados algunos signos de uso cotidiano". ﻿"Ya en el Estadio, un equipo de azafatos de Down Sevilla participará en la atención al público y el DJ Tino González, artista con discapacidad, estará al frente del espectáculo de la previa", explica el Betis sobre esta bonita iniciativa.