España y Austria se enfrentan este jueves en los cuartos de final de la Copa Davis, con Rafa Jódar y Dani Mérida como bazas en individuales

La selección española de Copa Davis, con Carlos Alcaraz reservado para el dobles, arranca este jueves su participación en la Final a 8 de la Copa Davis 2026, que se va a jugar en Bolonia y que le enfrentará a un combinado austriaco que parte como víctima, pero que quiere aprovechar que no tiene nada que perder para dar la sorpresa.

Esta competición es muy dada a eso. El hecho de que se juegue en pista rápida y bajo techo lo iguala todo. Y el que sea a tres sets y no a cinco, como antiguamente, aún más. Eso lo ha podido comprobar España en ediciones anteriores, como hace dos años, cuando los Países Bajos eliminaron a la España de Nadal y Alcaraz en Málaga.

Sin ir más lejos, Corea del Sur estuvo a un paso de sorprender a la campeona, Italia, este miércoles, aunque los transalpinos se salvaron ganando en el duelo de dobles y se medirán a la República Checa en la primera semifinal.

En este sentido, España arriesgará algo y no sacará sus mejores armas ante Austria. Carlos Alcaraz ha llegado tocado de las ATP Finals y se le reservará para el dobles si fuera necesario y, si no lo fuera, para la hipotética semifinal del sábado.

Rafa Jódar y David Ferrer, en la Copa Davis / Imago

Así, Dani Mérida abrirá la eliminatoria contra Lukas Neumayer, el 157 del ranking. El madrileño es el favorito ante un rival que está en su mejor momento, ya que su mejor clasificación fue el puesto 152 y que es habitual de los torneos del circuito ATP Challenger.

A él le sigue un Rafa Jódar que también llega de las ATP Finals, que se ha asegurado ser Top-10 a final de temporada, y que se enfrenta a Jurij Rodionov. Aunque ha llegado a ser Top 100 eventualmente, el austriaco ocupa actualmente el puesto 110 del ranking ATP.

Para el doble se ha designado el duelo entre Carlos Alcaraz y Marcel Granollers frente a Neil Oberleitner y Lucas Miedler, aunque estas parejas se pueden cambiar poco antes y posiblemente lo hagan si fuera necesario porque el partido decidiera el pase a las semifinales de esta Final a 8 de la Copa Davis.

Horario del España - Austria de la Final a 8 de la Copa Davis

La eliminatoria entre España y Austria se disputa este jueves 26 de noviembre a partir de las 17:00 horas (hora peninsular española). El primer partido, que enfrentará a los número 2 de ambos países, se jugará primero, dejando justo después a los primeros espadas y por último, el decisivo dobles en el que, en caso de empate, definiría cual de los dos equipos pasa a las semifinales. De pasar, el vencedor jugaría el sábado ante el ganador del Alemania - Gran Bretaña.

Dónde ver por TV el España - Austria de la Final a 8 de la Copa Davis 2026

Todos los partidos de la serie entre España y Austria, además del resto de la competición, se podrán ver a través de Movistar Plus. El encuentro del último gran torneo del año se retransmitirá por el canal Movistar+, en el dial 8. También se podrá ver por Tennis Channel.

Además podrás seguir toda la actualidad de este torneo en ESTADIO Deportivo, dónde encontrarás las últimas noticias y las crónicas de los partidos, con especial interés en los jugadores españoles y el resto de los nombres importantes del tenis mundial.