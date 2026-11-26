El líder del PP y candidato a la presidente del Gobierno confesó que el conjunto blanco es su tercer equipo, tras el Deportivo de La Coruña y el Celta de Vigo, y se refirió a varios nombres de la actualidad deportiva, desde Mourinho hasta De la Fuente, pasando por Javier Tebas, Florentino Pérez y Joan Laporta

El Real Madrid y el FC Barcelona zanjaron sin acuerdo este pasado miércoles el acto de conciliación, celebrado en los juzgados de Madrid, por la demanda del club azulgrana interpuesta contra el presidente madridista, Florentino Pérez, por un delito de calumnias tras sus declaraciones sobre el 'caso Negreira'. Por tanto, ahora el el club catalán decidirá si adopta medidas legales, bien por lo civil, a través de una demanda, o por lo penal, con una querella por injurias.

Firme con el 'caso Negreira': "La trampa debe ser detectada y eliminada"

En medio de esta batalla abierta entre los dos grandes del fútbol español, el líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que el llamado 'caso Negreira', por el que el ex árbitro y ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira supuestamente cobró 8,4 millones de euros del FC Barcelona en varios años, "es grave y debe ser investigado hasta el final".

Así lo manifestó Núñez Feijóo en el programa 'El Chiringuito', en Cuatro Televisión, en una entrevista en la que añadió sobre este caso que "la trampa debe ser detectada y eliminada".

Sobre sus ídolos de la infancia, el dirigente popular mencionó a los jugadores del Real Madrid Pirri, Camacho, Santillana y Buyo, y recordó el primer partido que vio al que le llevó su padre, el del Trofeo Teresa entre el Deportivo de La Coruña y el Real Madrid.

Elogios a Florentino Pérez y Joan Laporta

En este sentido, Núñez Feijóo se declaró seguidor del Deportivo de La Coruña, del Celta de Vigo y de un tercero que le gusta: el Real Madrid. Así, del presidente de este último equipo, Florentino Pérez, señaló que es "muy inteligente, ha puesto al Madrid en la cúspide durante muchos años y tiene el reto de volver a conseguirlo".

Además, preguntado por si hay mucho poder en el palco del Santiago Bernabéu, afirmó que sí lo ha notado y añadió que le gustaría ir al palco del FC Barcelona. De hecho, sobre el presidente, Joan Laporta, destacó que es "motivador, inteligente, audaz", y que ha conformado un equipo "que está haciendo un fútbol extraordinario".

Florentino Pérez y Joan Laporta, presidentes de Real Madrid y FC Barcelona. / Imago

Por su parte, cuestionado por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzan﻿, le definió como una persona "humilde, optimista, conciliador y gran trabajado"﻿, mientras que sobre el presidente de LaLiga, Javier Tebas﻿, ha considerado que es "listo" y que le da la sensación que también es "polémico".

Se rinde a Mbappé y Lamine Yamal: "Un Maradona del fútbol español"

En cuanto a futbolistas, Núñez Feijóo afirmó que tanto Kylian Mbappé como Lamine Yamal son merecedores del Balón de Oro y al primero lo describió como un jugador "distinto, rapidísimo, que marca la diferencia y capaz de marcar gol en casi todos los partidos". Mientras, el barcelonista ﻿resaltó que es "inspiración pura﻿, intuición permanente, maduro, completísimo" y que podría ser "un Maradona del fútbol español".

Así mismo, el político gallego opinó sobre Mourinho﻿, al que ha catalogó como una persona "con carácter, muy útil al Real Madrid" ﻿y al que deseó mucha suerte.

Por otro lado, preguntado por si ha llorado en alguna situación por el deporte, recordó que se quedó "bastante tocado" cuando Miroslav Djukic falló en 1994 un penalti en el último minuto ﻿con el Deportivo de La Coruña ante el Valencia en Riazor, que le privó del título de Liga. "Es imborrable", agregó, al tiempo que comentó que es muy difícil decir quién ha sido el mejor deportista español de la historia, si bien dejó claro que para él el actual seleccionador nacional, Luis de la Fuente, es el mejor entrenador de fútbol del mundo.