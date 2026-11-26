Los Dallas Mavericks de Aldama y De Larrea se clasifican para la siguiente fase de la NBA Cup sin jugar; este viernes quedarán definidos los cuartos de final

A falta de una jornada para que quede definida la Copa NBA, algunas posiciones empiezan a aclararse. Los Dallas Mavericks de Santi Aldama y Sergio de Larrea se han convertido este pasada madrugada en el primer equipo en asegurar su presencia en los cuartos de final de la NBA Cup sin necesidad de disputar su último encuentro de la fase de grupos.

La derrota de los Phoenix Suns ante los Houston Rockets (114-106) certificó el liderato de Dallas en el Grupo A del Oeste, después de que los texanos sumaran tres victorias frente a Rockets, Utah Jazz y Denver Nuggets.

Los siete billetes restantes para los cuartos de final -que se juegan los días 4 y 5 de diciembre- se decidirán este viernes, en la última jornada de la fase de grupos. Se clasifican los seis primeros de cada grupo y los dos mejores segundos de cada conferencia.

Triple doble de LeBron James con los Sixers

Esta clasificación fue lo más destacado de una noche de estrellas, en la que, entre otros, LeBron James volvió por sus fueros y lideró el triunfo de Philadelphia 76ers frente a Miami Heat de Antetokounmpo por 111-104, con su primer triple-doble desde su llegada al equipo del Este (25 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias).

Triple doble de LeBron James con los Sixers / @sixers

En un encuentro decisivo para seguir con opciones en la NBA Cup, el veterano alero encontró un gran aliado en Tyrese Maxey, máximo anotador de los locales con 30 puntos. Los Sixers volvieron a competir sin Joel Embiid, que ya se perdió el partido anterior, y también perdieron a Jaylen Brown durante la segunda mitad por molestias físicas, pero aparecieron LeBron y Maxey para dejar con vida a los 76ers. Giannis Antetokounmpo fue el mejor de los Heat con 32 puntos y 14 rebotes.

El resultado deja a Philadelphia, Miami y Cleveland Cavaliers empatados con un balance de dos victorias y una derrota en el Grupo B del Este, a falta de una jornada para cerrar la fase inicial. La diferencia de puntos será decisiva en caso de empate.

En el Oeste, los Minnesota Timberwolves se acercaron a los cuartos de final de esta competición tras imponerse por 106-113 a unos Oklahoma City Thunder muy debilitados por las lesiones, entre ellas la de Aday Mara, que se perdió su tercer partido consecutivo, y que complican seriamente sus opciones de continuar en el torneo. Jaden McDaniels fue el gran protagonista del triunfo de Minnesota con 32 puntos y 10 rebotes, los mismos puntos que logó Shai Gilgeous-Alexander para los Thunder..

Minnesota mantiene un pleno de tres victorias y lidera el Grupo B del Oeste, donde se jugará este viernes el primer puesto frente a Memphis Grizzlies, que acumula dos triunfos y una derrota.

Baba Miller mete 9 puntos en 5 minutos

Los Grizzlies, en este sentido, lograron un triunfo clave (115-97) ante Los Angeles Clippers en un partido donde Baba Miller demostró en 5 minutos que merece más protagonismo en este equipo. El jugador español tuvo tiempo de sumar nueve puntos, con una efectividad excelente desde la línea de personal (7 de 8) y anotó el único tiro de campo que intentó. Es una actuación llamativa teniendo en cuenta el escaso tiempo que estuvo sobre la pista.

Baba Miller llama a la puerta de los Clippers / @clippers

En cuanto a nombres, aparte de LeBron James, McDaniels o Antetokounmpo, Brandon Miller sobre salió con 35 puntos en la derrota de los Charlotte Hornets ante los Bulls; Alperen Sengun (Houston Rockets): firmó un partidazo con 23 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias en el triunfo de los Rockets ante Phoenix (116-104); y Julius Randle, con 28 puntos, le dio una alegría al técnico español Jordi Fernández, quien ganó a domicilio al peor equipo del Este, los Milwaukee Bucks.

Resultados NBA hoy 26 de noviembre

Philadelphia 76ers 111-104 Miami Heat

Charlotte Hornets 105-107 Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder 106-113 Minnesota Timberwolves

New York Knicks 121-102 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 97-104 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 115-97 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 116-104 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 116-111 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 129-110 Sacramento Kings