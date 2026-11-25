Los de Dallas tienen en la mano alcanzar los cuartos de final de la NBA Cup tras su triunfo a domicilio ante los Nuggets; victoria de los Celtics de Hugo González con Tatum y George a un gran nivel

Los Dallas Mavericks se agarran a la NBA Cup con un triunfo sonado, que les permite seguir invictos en esta competición. Los de Texas dieron la sorpresa en la última jornada en la NBA, con una victoria a domicilio ante los Nuggets de Nikola Jokic.

Con este resultado, a falta de un partido de la fase de grupos, los Mavericks (3-0) encabezan el Grupo A del Oeste y tienen un pie y medio en los cuartos de final. Los Nuggets (2-1) son ahora segundos tras esta derrota y tendrán aún que pelear por una plaza entre los cuatro mejores del Oeste.

Santi Aldama, que sigue entrando poco a poco en el equipo, participó de la hazaña, aunque su participación ofensiva en los últimos partidos se está circunscribiendo casi exclusivamente a la zona exterior. El canario intentó dos triples en los diez minutos que estuvo en pista y anotó uno, al que sumó un rebote.

El líder de su equipo fue Cooper Flagg, que acabó con 24 puntos, 6 rebotes y 12 asistencias. Aunque el mérito de los Mavericks fue coral, con siete jugadores por encima de los 10 puntos. Además, los de Dallas dominaron el rebote (63 a 48), las asistencias (31 a 22) o los robos (13 a 6) para dejar en videncia al equipo de un Jokic que acabó con 18 puntos y 11 rebotes.

Hugo González brilla en defensa

No fue el único español presente en una jornada donde sólo se disputaron tres encuentros. Hugo González volvió a dar su mejor versión defensiva en el triunfo clave de los Boston Celtics en casa de los Washington Wizards, que hace olvidar los últimos tropiezos. El ex del Real Madrid no anotó el único tiro de campo que intento, pero acabó con cinco rebotes y una buena actuación en lo que no aparece en las estadísticas.

Los Celtics firmaron una primera mitad perfecta y se marcharon al descanso con una ventaja de 31 puntos (49-80), con porcentajes de acierto superiores al 50 % tanto en tiros de campo como desde el perímetro. Y sus estrellas brillaron. Tatum terminó el partido con 41 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, Paul George aportó 28 puntos y 9 asistencias, Neemias Queta sumó 21 puntos, Payton Pritchard 14.

Los Celtics volvieron a ganar / @celtics

En el tercer partido, de la noche, los Pistons (2-1) se reengancharon a la NBA Cup con su victoria sobre los Magic (3-1). Y lo hicieron pese a la ausencia de Cade Cunningham, baja de último minuto con molestias en la rodilla derecha.

Pese a ello, no dependen de sí mismos para clasificarse en la jornada final que dan las plazas para los cuartos de final. La fase de grupos de la cuarta edición de la NBA Cup concluirá este viernes, cuando quedarán definidos los ocho equipos que disputarán los cuartos de final: los seis primeros de cada grupo y los dos mejores segundos de cada conferencia. en el caso de los Pistons, los Toronto Raptors (2-1) también están metidos en la pelea.

Resultados de la NBA hoy 25 de noviembre

Orlando Magic 86-104 Detroit Pistons

Washington Wizards 116-131 Boston Celtics

Denver Nuggets 101-120 Dallas Mavericks