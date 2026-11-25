El tenista murciano ya sabe que, al menos hasta dentro de cinco meses, no volverá a tener enfrente a su gran rival generacional

Jannik Sinner confirmó el lunes las peores perspectivas y este martes pasó en Finlandia por el quirófano para resolver los problemas que le tienen apartado de las pistas desde mediados de julio. El tenista italiano acabó también con las especulaciones y explicó de lo que se había operado.

Y, aunque no señaló el tiempo de recuperación, ya que ése depende de cómo evolucione su rehabilitación, su regreso se estima para el inicio de la temporada de tierra del próximo año, en abril, por lo que se perdería el Open de Australia y los dos primeros Master 1.000 del año (Indian Wells y Miami), donde defendería título, lo que le hará bajar muchos puntos en el ranking.

El actual número dos del tenis mundial arrastra una tendinopatía en la parte externa de la rodilla derecha, conocida como síndrome de la cintilla iliotibial, que le molesta al competir y de la que ha tratado de mejorar con tratamientos conservadores durante más de tres meses sin conseguirlo. Tras ver que se le echaba encima la próxima temporada y que no había avances, habló con varios especialistas y acabó tomando la decisión de operarse.

Zverev aprovecha la baja de Sinner

Su ausencia la ha aprovechado Alex Zverev para acabar la temporada como número uno del mundo y, desde su regreso, Carlos Alcaraz para hacerse con cuatro títulos, entre ellos las ATP Finals. El tenista murciano sólo ha perdido dos partidos desde su reaparición. Ante Ben Shelton en el US Open y ante Zizou Bergs en Shanghai.

Carlos Alcaraz y Alex Zverev / Imago

Esa superioridad deja más en evidencia a Zverev y respalda a los que señalan que con Alcaraz y Sinner en condiciones, él no habría estado en todo lo alto. Alcaraz cree que el alemán es el justo número uno, pero admite que echa de menos un rival como Sinner, pese a que le hace ganar menos.

Alcaraz le desea una pronta recuperación

"Es una lástima que no tengamos a Jannik, para ser honesto. Todos sabemos lo importante que Jannik Sinner es para el tenis, no solo en Italia, en todo el mundo", señaló el pasado domingo tras ganar en Turín las ATP Finals 2026, precisamente, ante Alexander Zverev.

Ante Sinner ha vivido algunos de los duelos más legendarios de su carrera deportiva, mantienen una buena relación fuera de las pistas y el tenista español prefiere verlo enfrente, por el bien de su deporte y porque, también, le hace mejorar su tenis. "Simplemente no puedo esperar a verlo de vuelta en la pista, no puedo esperar a verlo en forma, saludable. Solo le deseo lo mejor y una recuperación rápida, y estoy bastante seguro de que volverá aún mejor y aún más fuerte", añade.

"Son muchos meses sin verle, desde abril, cuando yo me lesioné. Le echo de menos, como todos. Es mucho tiempo de espera. Deseo que se recupere lo mejor y antes posible", indicaba un Carlos Alcaraz que ya sabe que, al menos en los próximos meses, los rivales a los que tendrá que superar serán otros, Alex Zverev y Ben Shelton, principalmente.