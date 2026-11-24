El italiano ha pasado por el quirófano para acabar con sus problemas en la rodilla derecha que le tienen sin jugar desde el pasado Wimbledon, Grand Slam que ganó. El ex número 1 del mundo estará varios meses mas alejado de las pistas

Jannik Sinner ha dado la cara para confirmar lo que era un secreto a voces, que ha sido operado en Finlandia de su rodilla y que estará varios meses más de baja lo que provoca que se pierda el primera Grand Slam de la siguiente temporada, el Open de Australia. Por tanto, el italiano no será rival de Carlos Alcaraz que partirá como el máximo favorito para ese torneo debido a que en las últimas campañas, mientras esté bien físicamente, solamente el italiano le ha podido ganar en torneos al mejor de cinco sets.

Jannik Sinner, centrado en su recuperación

"En los últimos meses, junto con mi equipo, lo hemos intentado todo para tratar mi lesión sin necesidad de cirugía. Tras unos avances muy alentadores al principio, lamentablemente mi rodilla no ha respondido como todos esperábamos, por lo que hoy me he sometido a una pequeña intervención quirúrgica para mejorar el estado de mi banda iliotibial", ha explicado el propio Jannik Sinner a través de sus diferentes perfiles en las redes sociales.

El tenista italiano, ex número 1 del mundo, se ha puesto en manos del reputado médico Lasse Lampainen para acabar con las molestias físicas que sufría en la rodilla derecha y que le tiene alejado de las pistas desde el pasado torneo de Wimbledon. Una vez se ha sometido a la cirugía, se espera que Jannik Sinner esté de baja entre tres y cuatro meses. Por tanto, se perdería el Open de Australia que se disputa el próximo mes de enero de 2027 entre los días 17 y 31.

Jannik Sinner no ha puesto fecha a su regreso a las pistas y está totalmente centrado en volver recuperado y sin secuelas. "Echo mucho de menos estar en la pista y ahora voy a comenzar mi proceso de recuperación junto con mi equipo. Gracias por todo vuestro apoyo. ¡Hasta pronto!".

Esta lesión de Jannik Sinner le da la razón a Toni Nadal, ex entrenador de Rafa Nadal, que en las últimas horas ha pedido que se tomen medidas para evitar que los mejores tenistas estén sin jugar por culpa de los problemas físicos. "Es todo junto. No es el calendario para mí. Para mí, el tema principal es que la pelota va cada vez más rápida. La pelota va cada vez más rápida. Cuando la pelota va más rápida, tarde o temprano vas a hacer un movimiento brusco que te va a afectar a alguna articulación. O te afecta al músculo, como hemos visto Alcaraz, que tenía algún problema en una pierna. Vemos el caso de Sinner, que lleva desde Wimbledon sin jugar. Es decir, medio año".

Jannik Sinner no será rival de Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2027

La operación a la que se ha sometido Jannik Sinner en su rodilla derecha hace que el italiano no tenga opciones de disputar el próximo Open de Australia.

Esta noticia hace que Carlos Alcaraz parta como el máximo favorito para ganar el primer Grand Slam de la próxima temporada debido a que el italiano es el único que le ha competido cuando el español está sano y jugando a su máximo nivel.