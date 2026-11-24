El tío y es entrenador de Rafa Nadal ha argumento que los grandes jugadores cada vez se ven más exigidos por la velocidad de las pelotas lo que les provoca hacer mayores esfuerzos que terminan desembocando en lesiones más o menos importantes

Toni Nadal, ex entrenador y tío de Rafa Nadal, es una de las voces más críticas por el inmovilismo del tenis mundial que sigue mirando para otro lado cuando las lesiones están afectando a los grandes jugadores una temporada tras otra. Los problemas físicos que han sufrido Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que han estado alejado de las pistas durante meses, han hecho que Toni Nadal haya pedido cambios a la ATP ya que, bajo su punto de vista, la velocidad de las pelotas en la actualidad hacen que las lesiones aumenten.

Toni Nadal analizó la victoria de Carlos Alcaraz en las ATP Finals. "Carlos Alcaraz fue bastante superior durante gran parte del partido. Después se le complicó un poco cuando a Zverev le recuperó. Tuvo incluso oportunidades Zverev de ganar el segundo set. Pero al final Alcaraz demostró que hoy en día, sobre todo si Sinner no está allí, es el mejor jugador. Él en este torneo solo ha perdido un set con Shelton y en la final creo que fue superior. Aunque en el segundo set se igualó todo a raíz del break que le hizo Zverev en el segundo set", explicó en el programa RadioEstadio Noche de Onda Cero.

A continuación, Toni Nadal señaló que la culpa de que haya tantas lesiones, como les ha pasado a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en esta temporada, es culpa de la velocidad de la bola, algo que ha criticado en más de una ocasión en el pasado. "Es todo junto. No es el calendario para mí. Para mí, el tema principal es que la pelota va cada vez más rápida. La pelota va cada vez más rápida. Cuando la pelota va más rápida, tarde o temprano vas a hacer un movimiento brusco que te va a afectar a alguna articulación. O te afecta al músculo, como hemos visto Alcaraz, que tenía algún problema en una pierna. Vemos el caso de Sinner, que lleva desde Wimbledon sin jugar. Es decir, medio año. Hemos visto Alcaraz, que ha estado cinco meses sin jugar. Yo creo que esto no es bueno para el tenis. Para el tenis, yo quiero que los máximos representantes estén ahí siempre. Claro, con estas velocidades es muy difícil que no haya lesiones".

Carlos Alcaraz, con el trofeo de las ATP Finals. / IMAGO

Es por ello que Toni Nadal pidió cambios e innovaciones a los dirigentes del tenis para acabar con las lesiones. "Yo lo he dicho en muchas ocasiones. El tenis es el único deporte, el único creo yo, que no ha hecho ningún cambio, de estos deportes de nivel, que no ha hecho ningún cambio en toda su historia. No es normal que el fútbol haya hecho cambios para mejorar el espectáculo, para mejorar la salud de los jugadores. En el tenis, en cambio, crece la gente. Hoy en día la gente mide un metro noventa o dos metros. Las raquetas golpean la pelota mucho más rápida y no tocan nada. Y claro, al final los jugadores tarde o temprano lo van sufriendo. Tienen problemas de cadera, problemas de hombro y problemas en un momento dado, como tuvo Alcaraz con la muñeca. Pues claro, tú haces un mal movimiento a estas velocidades y claro, el tendón o las articulaciones sufren más de la cuenta".

"El tenis es el único deporte que no ha hecho ningún cambio en toda su historia. No es normal que el fútbol haya hecho cambios para mejorar el espectáculo, para mejorar la salud de los jugadores"

La dificultad que han tenido los españoles para ganar las ATP Finals, sobre todo Rafa Nadal

Por otro lado, Toni Nadal explicó por qué Rafa Nadal nunca pudo ganar las ATP Finals como sí ha hecho Carlos Alcaraz. "En el caso de Rafa Nadal, lo que yo sé es que llegaba siempre al límite en este torneo cuando la temporada se le hacía muy larga. Las condiciones para él no eran las idóneas, una pista indoor. Pero creo que por encima de todo eran las condiciones de la pista y la dificultad de los rivales. Rafa Nadal compitió con Federer, que era un especialista en este tipo de superficies. Con Djokovic, que era otro especialista. Yo algunas veces que me quejé a la ATP y dije, hombre, ¿alguna vez podríais hacer las finales de la ATP en pista de tierra? Ellos siempre tomaron la decisión de jugar en pista rápida".

Toni Nadal dijo también que Carlos Alcaraz fue el mejor en las pasadas ATP Finals. "En el caso de este año, Carlos Alcaraz es un jugador que ha demostrado que en estas superficies, hoy en día es el mejor, sin contar con Sinner, que también es un gran jugador en este tipo de pistas".

Toni Nadal, durante un torneo de tenis. / IMAGO

Toni Nadal, crítico con el actual formato de la Copa Davis

Por otro lado, Toni Nadal valoró la posibilidad de que Carlos Alcaraz no juegue la eliminatoria de cuartos de final de Copa Davis contra Austria. "Bueno, si David Ferrer y el propio Alcaraz lo demanda, evidentemente es por un bien para el país y un bien para la Selección Española. Al final, ellos saben mucho mejor que yo y que cualquiera las condiciones con las que ha llegado Alcaraz. Es verdad que siempre se corre el riesgo de quedar eliminados y con Alcaraz ese riesgo disminuiría mucho, porque creo que hoy en día no veo a nadie, bueno Shelton, veo que últimamente le ponen algunos aprietos, pero no veo a nadie que no esté muy entonado que le pueda hacer frente. España es el máximo favorito y si David Ferrer considera que pueden solventar la eliminatoria sin contar con Alcaraz, pues evidentemente será una buena decisión".

Toni Nadal, por último, fue crítico con el actual formato de la Copa Davis. "A mí me gustaba mucho más cuando yo viví las sensaciones que tuvimos en Sevilla, en Madrid, en cualquier sitio de España. A mí me gustaba más el formato inicial, porque bueno, jugabas en tu casa, es verdad que tenía su problemática porque te obligaba a cambios de superficie que no favorecían el buen desarrollo del juego y cuando entró Piqué quiso hacer una fórmula diferente, creo que no funcionó en exceso. Al final, lo que un jugador vive cuando juega, defiende los colores de su país en su propio país, pues es difícil de poder comprar en otro lugar, pero bueno, hoy en día se hace esto y esperemos que vaya muy bien".