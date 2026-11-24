El capitán del Atlético de Madrid ha confesado no haber tenido "tiempo de ver jugar" al Viking aunque confía en la preparación de Simeone, del que espera sigue varios años más en el banquillo rojiblanco

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, ha comparecido este martes junto a Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa al choque frente al Viking, de la quinta jornada de la Champions League. El futbolista madrileño fue preguntado sobre su técnico y todo lo que ha vivido con él.

"Ya se lo dije en persona y delante de todo el grupo. Le dimos la enhorabuena, porque es algo increíble después de tantos años estar en un club tan grande y haber cambiado la mentalidad del club y de todos los jugadores, competir cada día y tener esa misma ilusión, hambre y ganas, es algo de admirar, se ha impregnado en todo el club y ojalá siga durante muchos años", explicó ante los medios.

Además, el capitán bromeo sobre si lo veo más sensible de lo que acostumbra. "Eso de sensible sería en ese momento... Lo veo igual, pero más mayor, pero sigue con la misma ilusión, mismas ganas, misma hambre. Sigue siendo tan pesado en los entrenamientos. No nos deja relajarnos ningún segundo y eso es lo que marca la diferencia y nos hace estar compitiendo con los mejores", añadió.

"No nos deja relajarnos ningún segundo y eso es lo que marca la diferencia y nos hace estar compitiendo con los mejores"

El reconocimiento a Simeone fuera del Atlético de Madrid

"Hay gente que lo valora más y gente que lo valora menos. Al final, yo creo que él se va a quedar con la gente que realmente lo quiere de verdad y lo que piensen los demás, me imagino que, entre comillas, le dará un poco igual, pero sí que es cierto que valorará a quien le quiere de verdad, quien lo ve en el día a día, su familia, sus amigos, las personas que le quieren. Y, al final, lo que pueda pensar o valorar la gente de fuera, me imagino que pensará así. Yo, por lo menos, desde mi punto de vista, lo pienso así: que te valore la gente que te quiere y tienes alrededor, que al final es lo que te hace estar con esa ilusión para trabajar día a día".

Es importante ganar al Viking

"Para nosotros es importantísimo ganar mañana. Sabemos la dificultad que va a ser el partido, pero tenemos que tener la máxima concentración y motivación para salir al partido y ganarlo. Sabemos cómo es esta Champions, que no espera nada, que no hay que especular, que tienes que ir a ganar los partidos y pensar en uno mismo. Entonces, mañana es un partido superimportante, que tenemos que estar todos metidos para poder ganarlo".

La evolución de Álex Baena

"Álex Baena es un chico increíble. La verdad que el año pasado fue un periodo de adaptación importante para él porque fue un cambio bastante grande. El Mundial ayuda muchísimo, obviamente. Imagínate ganar un Mundial, con la soltura que tienes que venir a tu equipo. Álex Baena es un tipo espectacular, tiene muchísima calidad. Lo está demostrando todos los días y, sobre todo, en los partidos, que es lo que necesitamos. El jugador que necesita el Atlético de Madrid, con esa jerarquía, con ese hambre, y él es mucho de cabeza y mental. La temporada pasada sí que es cierto que no estaba como él quería, no se encontraba. Esta temporada estamos viendo a Álex Baena, por el que fue el Atlético de Madrid, le firmó y el que queremos ver todos los atléticos".

El futuro de Simeone

"A ver, algún día nos tenemos que ir. No somos eternos, pero hemos dado mucho al club, seguimos dando mucho al club y lo vamos a hacer hasta el último día que estemos aquí. Entonces, bueno, el día que estemos o el día que nos marchemos, vamos a seguir siendo del Atlético de Madrid, apoyando, ayudando desde el lugar que nos toque. Y ahora nos toca disfrutarlo en el día de hoy, estando en el día a día, en los entrenamientos y los partidos, y vamos a estar y vamos a dar el máximo hasta el último día que estemos aquí".

Simeone, en la rueda de prensa previa del Atlético-Viking. / Imago.

El aviso del Bodo/Glimt del año pasado

"La temporada pasada tuvimos ya el ejemplo de jugar aquí, en la Liga de Campeones, en casa contra el Bodo/Glimt. Fue un partido muy difícil y no pudimos sacar y perdimos, y tenemos que estar con la alerta puesta, ¿no? Sabemos que no va a ser nada fácil el partido y tenemos que dar el máximo de todo para poder ganar este partido".

El Viking ya empató con el Bayern

"Te voy a ser sincero. No me ha dado tiempo a verlo jugar. Es cierto que jugaron un partido espectacular contra el Bayern de Múnich. No es nada fácil quitarles puntos y menos en su estadio. Entonces, no va a ser nada fácil el partido y, como he dicho antes, yo creo que tenemos que tener la alerta puesta y concentración al máximo y no especular nada, porque en esta Champions da igual el equipo que sea. Ahí salen todos los equipos a ganar prácticamente sin ningún miedo y tenemos que estar 100% concentrados para poder sacar el partido adelante".