La Fiscalía de São Paulo reclama la destitución de la directiva y una comisión interventora para tratar de reconducir la crisis económica e institucional del club brasileño, que acumula una deuda cercana a los 440 millones de euros

El futuro de Memphis Depay en el Corinthians puede complicarse todavía más de lo que ya lo está. El club brasileño atraviesa una de las mayores crisis de su historia y ahora se enfrenta a la posibilidad de quedar bajo intervención judicial. La Fiscalía del estado de São Paulo ha solicitado a la Justicia civil que aparte a la actual directiva y nombre una comisión encargada de tomar las riendas de la entidad, que arrastra una deuda de 2.800 millones de reales, cerca de 440 millones de euros.

La petición del Ministerio Público va más allá de un problema de tesorería. Los fiscales consideran que el deterioro del Corinthians responde a una crisis de gestión y denuncian que los mecanismos internos de control no están funcionando. "Los órganos internos del club no funcionan conforme a lo previsto en sus estatutos, que están desactualizados. Esta situación perpetúa la parálisis e impide cualquier renovación de su gestión y gobernanza", recoge la demanda.

Por ello, la Fiscalía no respalda la vía de mediación con los acreedores que el club solicitó la pasada semana mediante una tutela cautelar, un procedimiento que suele preceder a un eventual concurso de acreedores. A su juicio, no basta con aplazar los pagos, sino que hay que actuar sobre el origen del problema. La institución sostiene que la crisis no responde a "cuestiones puramente financieras", sino a "problemas mucho más profundos, que constituyen la verdadera causa de la crisis".

La solicitud incluye la destitución del presidente, Osmar Stabile, y del vicepresidente, Armando Mendonça, además de la creación de una comisión interventora durante un mínimo de tres meses. Los fiscales también denuncian que "un grupo de personas se ha repartido el control de la entidad, impidiendo una renovación adecuada".

Memphis Depay, uno de los contratos bajo la lupa

La posible llegada de administradores designados por la Justicia tendría consecuencias en la planificación deportiva y en la situación de los futbolistas. La renegociación de contratos, el pago de salarios pendientes, las primas o las futuras renovaciones podrían quedar condicionados por las decisiones de la comisión. En ese escenario, Memphis Depay aparece como uno de los nombres que más atención concentra.

Memphis Depay / Cordon Press

El delantero neerlandés renovó su contrato hasta mediados de 2028 en agosto de 2026, después de una negociación que comprometió 26 millones de dólares. Su salario, situado en torno a los 7,5 millones de dólares por temporada, lo convierte en uno de los vínculos más costosos de la plantilla. Además, el acuerdo contempló reducir una deuda anterior de 15 a 11 millones de dólares, cuyo pago quedó repartido en cuatro cuotas semestrales.

Los contratos considerados perjudiciales para el patrimonio del Corinthians figuran entre los aspectos que la Fiscalía quiere que se investiguen. Si finalmente se constituye la comisión, el acuerdo de Depay podría ser examinado y abrir la puerta a una renegociación o a una salida pactada si los nuevos gestores consideran que sus condiciones son inasumibles.

Por ahora, no hay una decisión judicial ni una medida confirmada sobre el contrato del neerlandés, pero la crisis institucional del Corinthians amenaza con convertirse también en un problema para su estrella.