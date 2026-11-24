El técnico rojiblanco repasó la actualidad de su vestuario, desde lo que aporta Grimaldo o lo que espera de Sorloth, y la sequía goleadora de sus delanteros...

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha comparecido este mediodía en sala de prensa antes de recibir este miércoles al Viking en el estadio Metropolitano. El preparador argentino ha pasado lista sobre el estado físico de sus jugadores y de si ante los noruegos habrá rotaciones, por eso, no quería escuchar nada de récords personales ni otra cosa que no fuera el partido ante el Viking.

"Mañana, el Viking. No tengo otro plazo que el de mañana, el Viking. Conociéndome, saben que voy de esta manera trabajando. Necesitamos seguir en la misma línea que venimos haciéndolo. El domingo los chicos hicieron un buen partido. Mañana vamos a enfrentar a un rival duro, fuerte, con mucha intensidad, sobre todo. Y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", ha explicado el técnico rojiblanco.

La aportación de Grimaldo en comparación con la de Ruggeri

"No tengo duda que cada vez más jugadores siempre hay un punto más débil y un punto más fuerte. Todos los futbolistas lo tienen. Alejandro Grimaldo también tiene el suyo, como cualquier otro. Y nosotros intentamos potenciar siempre todo lo positivo que nos da sobre esa banda izquierda, que nos da estabilidad, más juego asociativo. Es verdad que la temporada pasada también tuvimos muchos centros de parte de Matteo Ruggeri en ese sector, que fue uno de los que más centros sacó, y más goles hicimos con centros de ese sector izquierdo. Pero es verdad que Alejandro Grimaldo es más asociativo, puede jugar más por dentro, tiene un final de jugada importante y esperamos siempre sacarle lo mejor y, obviamente, ir ayudándolo para seguir resolviendo las situaciones que todo futbolista tiene, que también es esa defensiva".

"Alejandro Grimaldo es más asociativo, puede jugar más por dentro, tiene un final de jugada importante"

A falta de goles de los delanteros, marcan los de segunda línea

"Me pone contento que los defensores o los mediocampistas, como el otro día Johnny Cardoso, vean portería. Creo que el gol necesita llegar de una u otra manera relacionada a lo que el equipo propone y, sin lugar a dudas, salvo Jonathan David, que ha jugado algunos partidos y ha tenido tres goles en su inicio, cuando ha comenzado. Después, obviamente, esperamos a Julián Álvarez, esperamos a Alexander Sorloth, esperamos a Ademola Lookman cuando se recupere, que son futbolistas que tienen gol y que seguramente aparezcan".

Importante ganar al Viking

"Estamos necesitados los dos equipos de sumar. Está claro, nosotros jugamos en casa y tendremos que, obviamente, intentar aprovechar esa situación con nuestra gente, que necesitamos que nos ayude, que nos apoye, que esté cerca de los futbolistas y, obviamente, jugar un partido sabiendo las necesidades que tenemos en este partido".

Cómo gestiona los minutos de los futbolistas

"Estoy más cerca de equivocarme, obviamente, ante tantas conferencias, pero intentamos equivocarnos lo menos posible. Dicho esto, es lo que nos toca. Esta semana nos toca jugar cada tres días, la semana siguiente nos toca jugar cada cuatro y hay que tratar de gestionar de la mejor manera el partido principalmente, y en consecuencia los minutos para seguir compitiendo en todo lo que tenemos por delante".

Las palabras de Mateu Alemany sobre su renovación

"A la explicación de Mateu no hace falta agregarle absolutamente nada, comparto toda la todo lo que dijo y todo lo que explicó".

Opciones de acabar en el Top 8

"Quedan cuatro partidos todavía. Está claro que quedan 12 puntos en juego, necesitamos sumar lo máximo posible. Si no es entrar entre los ocho primeros, entrar después en el lugar que nos toque, más arriba posible, siempre mejor. E intentar, de los puntos que tenemos por delante, sacar la mayor cantidad para ver hasta dónde nos da".

Qué Viking espera

"Un equipo que, por los partidos que he visto, sobre todo más en Champions, más relacionado a lo que nos va a pasar mañana, un equipo duro, ordenado, con muy buena presión al hombre en campo nuestro, muy bien replegados en 4-3-3 en la mayoría de los partidos en su propio campo, con una salida de contragolpe importante, con una pelota parada importante porque tienen gente muy alta. Eso es un poco lo que he visto del rival, pensando en de qué manera nosotros podremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño".

La importancia de Sorloth

"El futuro de él no lo puedo ver yo, lo tiene que ver él. Veo los planes sobre él, un jugador importante. No tenemos un futbolista con sus características dentro de la plantilla. Cuando él está bien, nos hace muy bien toda la fuerza que le da al equipo, toda la potencia que tiene sobre los espacios, toda la fuerza que tiene dentro del área para generarse situaciones de gol. El otro día, entrando 20 minutos, pudo haber hecho dos o tres goles en el partido contra el Getafe, si lo pudieron ver. No me importa si juega 20 minutos o 70. Posiblemente, a él le importe más jugar 70 que 20, pero siempre intentamos gestionar de la mejor manera lo que creemos que es bueno para el equipo y él es muy importante dentro de lo que imaginamos en el equipo".

Sorloth, en un partido con el Atlético de Madrid. / Cordon Press.

La falta de gol de Sorloth y su actitud como suplente

"Empiezo por la segunda pregunta. ¿Qué puedo decir? Que soy así, que no lo hago ni a propósito ni para generar nada. Es un estado en el que intento mejorarlo, intento controlarlo, a veces se me hace difícil, pero intento estar más tranquilo, también digo: estar tranquilo me aburre. Me muevo eso por una cuestión natural de lo que me pasa en ese momento. En cuanto a Alexander Sorloth, él está acostumbrado a situaciones donde le ha tocado hacer muchos goles, donde hay una etapa que tiene menos goles, pero lo tiene. Está entrenando bien, tiene entusiasmo, tiene ilusión. Seguramente, para él mañana será un partido importante por recibir un equipo de su país y ojalá que lo pueda hacer muy bien en el tiempo que le toque".