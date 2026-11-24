El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le ha dado la razón al recurso que presentó Senegal contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) que decidió anular su victoria en la final y darle el partido por ganado a Marruecos por abandonar, por unos minutos, el terreno de juego durante la segunda mitad debido a su malestar por una señalización arbitral

Senegal es campeona de la Copa África de este año después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le haya dado la razón en el recurso que interpuso contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de anular su victoria en la final y declarar campeón a Marruecos. Un varapalo, sin duda, para la futura organizadora del Mundial 2030 que ganó en los despachos lo que no pudo conseguir sobre el terreno de juego.

La audiencia del TAS se celebró en Lausana (Suiza) a puerta cerrada el pasado 8 de octubre. El panel de árbitros que se hizo cargo del caso se pronunció por unanimidad a favor del recurso de Senegal que exigió que se anulara la decisión de la CAF de darle la final por perdida por 3-0 cuando en el partido, disputado el pasado 18 de enero en Rabat, finalizó con triunfo senegalés por 0-1 sobre Marruecos.

De este modo se pone fin a un problema que había sobre la mesa y que había levantado mucha polémica ya que Senegal se impuso a Marruecos a pesar de que el país que va a organizar el Mundial 2030 era el anfitrión del torneo y contó con alguna que otra decisión arbitral polémica a su favor.

Según el TAS el árbitro actuó correctamente y no de forma arbitraria.

El TAS confirmó que su panel arbitral, formado por el francés Gérald Simon, como presidente; el italiano Luigi Fumagalli y el alemán Ulrich Haas consideró que la decisión del árbitro de reanudar o suspender el encuentro recaía en su exclusiva autoridad y que al reiniciar el juego estimó que se cumplían las condiciones para ello: ambos equipos estaban de nuevo sobre el campo y manifestaron su voluntad de continuar.

A juicio, no cabe duda de que los efectos de la decisión del árbitro se limitaron al terreno de juego y dicha decisión estaba amparada por la doctrina de las Reglas de Juego. "Dado que los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAF tienen como única finalidad determinar el resultado de un partido cuando la conducta de un equipo lleva al árbitro a suspenderlo definitivamente, no resultan aplicables en este caso. En conclusión, la Formación Arbitral considera que, al reanudar el encuentro, el árbitro no incurrió en ningún error de derecho".

Sadio Mané, estrella de Senegal, con la Copa África tras ganar la final. / IMAGO

Además se reconoció que el árbitro no tomó una decisión arbitraria al reanudar el partido y que su criterio no se vio afectado por el ambiente con el que se disputó el encuentro.

El TAS confirmó que los fundamentos íntegros de su decisión han sido notificados hoy a las partes y se harán públicos, salvo que estas soliciten su confidencialidad.

Marruecos presentó un recurso para ganar en los despachos al considerar que al abandonar temporalmente el campo Senegal infringió los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAF, lo que debería haber llevado al árbitro a dar por finalizado el partido de forma anticipada. También sostuvo que el árbitro incurrió en un error de derecho y que su decisión fue arbitraria.

Un recurso que fue primeramente aceptado por la CAF, pero que finalmente ha sido tumbado por el TAS que le ha dado la victoria a Senegal.