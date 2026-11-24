El presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, insiste en que el partido más importante del Mundial 2030 debe disputarse en su país, aunque su homólogo de la RFEF se ha mostrando convencido de que se jugará en suelo español

Raro es el día que no hay algún representante deportivo o político español que se pronuncie públicamente sobre la disputa de la final del Mundial 2030 ﻿en nuestro país. Ya sea para expresar su deseo o su convencimiento, la postura es unánime. “Quiero que la final del Mundial 2030 se juegue en mi país, en España", ﻿aseguró ayer mismo, sin ir más lejos, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente﻿.

La confianza de España y la respuesta de Marruecos

Más contundente se mostró días atrás el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán﻿. "Solo puede ser en España y va a ser en España"﻿, ﻿afirmó. Pero Marruecos no se rinde y sigue haciendo campaña. Así, el máximo dirigente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa﻿, quien ya se atrevió a dar por hecho que la final sería en Casablanca, ha vuelto a dejar claro que el país norteafricano tiene todo lo que hay que tener para albergar un encuentro de esas características, lanzando una advertencia a su gran rival.

"Si España cree que es capaz de albergar la final de la Copa Mundial, les decimos felicitaciones y les deseamos suerte﻿. Marruecos tampoco es un país cualquiera. Marruecos hoy es una potencia organizativa mundial, y cuenta con estadios e infraestructuras e inversiones y una visión de futuro avalada por todo el mundo", explicó el dirigente en respuesta a Louzán.

El Estadio Hassan II﻿, la 'joya' con la que Marruecos aspira a "contribuir a la fabricación de la historia"

De este modo, la candidatura magrebí continúa ensalzando los beneficios de llevar la final al futuro Estadio Hassan II, situado en la provincia de Benslimane, en la región de Casablanca-Settat. Una infraestructura que contará con los últimos avances y que podrá acoger a 115.000 espectadores, más que ningún otro recinto en el mundo.

"Marruecos no entró en este expediente de la Copa Mundial para ser un mero socio en la organización, entró para contribuir a la fabricación de la historia", añadió al respecto Lekjaa, que insistió en rivalizar con España dentro de una organización en la que también participa Portugal, de cara a una cita que contará además con partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Así será el Estadio Hassan II de Marruecos. / Instagram

De este modo, el dirigente marroquí insistió en que las palabras de Louzán, así como de otros representantes españoles, no les amedrentan ni harán cejar en su empeño, avanzando que la batalla sigue en pie y que aún no se ha escrito el último capítulo. "Marruecos tiene de capacidades y ambición suficientes como para albergar el partido más grande del mundo. No vamos a renunciar a las ambiciones de nuestro país por unas declaraciones﻿", destacó.

Pide "respeto" y deja la decisión en manos de la FIFA: "Nosotros confiamos en nuestro país"

"Respetamos a todos, pero Marruecos también merece que todos lo traten con el respeto que se merece﻿", añadió Lekjaa, quien recordó además que, en cualquier caso, será el máximo organismo futbolístico internacional el que tome la decisión final después de evaluar las dos candidaturas, algo que podría no conocerse hasta 2028. "﻿La decisión estará en la FIFA, y ella será la que evalúe los estadios y las infraestructuras ﻿y los expedientes presentados, y el país que vea que cuenta con las mejores condiciones y merece organizar la final, felicitaciones a él", sentenció.

Eso sí, aunque lógicamente aceptará el veredicto final, el mandatario marroquí insistió en su plena confianza en llevar la final al futuro Estadio Hassan II. "Nosotros confiamos en nuestro país, y confiamos en que Marruecos está a la altura de este evento histórico"﻿, zanjó.