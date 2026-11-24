La "enhorabuena" al árbitro del derbi de García Plaza, al que se rinde Cristóbal Soria: "Nos ha devuelto la ilusión"
El técnico nervionense y su segundo felicitaron a Sánchez Martínez por su actuación, muy censurada en el bando bético al no enseñar la segunda tarjeta amarilla a Kike Salas hasta en dos ocasiones, mientras que el comentarista y ex delegado blanquirrojo se vanagloria de que su equipo "está más vivo que nunca" en gran parte gracias al madrileño
"Buen partido", comenzaba diciendo Giorgi Kochorashvili. "Habéis estado muy bien, eh, muy bien", terciaba Pedro Rostoll 'Menotti', segundo entrenador de un Luis García Plaza que, a continuación, confirmaba las sensaciones del vestuario del Sevilla FC acerca de la actuación de Sánchez Martínez en El Gran Derbi que acababan de igualar sobre la bocina: "Muy bien, muy bien. Este partido no es fácil de pitar. Enhorabuena". Los anfitriones daban su beneplácito a la labor arbitral, con un debe en el posible penalti no pitado a Kike Salas a mediados de la segunda parte, pero con muchas más quejas en el bando visitante, pues el propio aruncitano, autor a la postre del 1-1, entienden que debió quedar expulsado tras tres duras acciones sobre Aitor Ruibal, Antony Matheus dos Santos e Isco Alarcón.
Sin más compromisos oficiales hasta el próximo domingo, cuando visitará en la última franja (21:00 horas) el Estadio de Anoeta para medirse con un rival directo por Europa como la Real Sociedad, a diferencia de un Real Betis que visita este martes al Slovan de Bratislava en la Champions League y recibe el sábado al Rayo Vallecano en LaLiga, los rescoldos del duelo de máxima rivalidad hispalense siguen aún humeantes en la orilla blanquirroja con estos detalles filtrados que contrastan con la mala suerte que acumulan en Eduardo Dato con este trencilla. De esta forma, van más de cinco años sin ganar con él, con diez derrotas y seis empates en dieciséis cruces.
"El año pasado el problema era cuántos nos iban a meter"
"Yo no soy sevillista; yo llevo aquí 21 partidos. Es un orgullo defender este escudo, porque éste es un club muy grande, el puto Sevilla Fútbol Club. Hemos vuelto a que toda la gente esté ilusionada con nosotros. Somos un equipo de puta madre, nos acordamos de Alfon y de Jose. Por esa gente, por nosotros y porque estáis haciendo las cosas de puta madre", decía Luis García Plaza a sus jugadores antes de saltar el pasado sábado al Ramón Sánchez-Pizjuán para dirimir algo más que un encuentro, El Gran Derbi ante el Real Betis, que acabaron empatando en el alargue tras un asedio sin premio a la meta defendida por Álvaro Valles, quien, paradójicamente, fallaría en esa acción clave.
El club nervionense difundió este lunes ese momento privado y, por la noche, Cristóbal Soria reaccionaba en 'El Chinringuito': "Coincido cien por cien con todo lo que está diciendo. Él no es sevillista, correcto, pero nos ha cambiado la vida a los sevillistas, nos ha devuelto la ilusión. Hacía referencia al año pasado, y ahí el problema era cuántos nos iban a meter, que no nos hicieran sangre deportivamente hablando. Todos sabíamos antes de empezar el partido que el Sevilla FC iba a competir y crearle 25 ocasiones de gol al Real Betis; es evidente que el equipo está más vivo que nunca. Sólo hay que ver cómo crujió el estadio con el 1-1, se caía abajo. Una parte importante de esa ilusión que tiene el sevillismo otra vez se llama Luis García Plaza", apuntaba el ex delegado y ahora comentarista.