El técnico nervionense y su segundo felicitaron a Sánchez Martínez por su actuación, muy censurada en el bando bético al no enseñar la segunda tarjeta amarilla a Kike Salas hasta en dos ocasiones, mientras que el comentarista y ex delegado blanquirrojo se vanagloria de que su equipo "está más vivo que nunca" en gran parte gracias al madrileño

"Buen partido", comenzaba diciendo ﻿Giorgi Kochorashvili﻿. "Habéis estado muy bien, eh, muy bien", terciaba ﻿Pedro Rostoll '﻿Menotti﻿', segundo entrenador de un ﻿Luis García Plaza que, a continuación, confirmaba las sensaciones del vestuario del ﻿Sevilla FC acerca de la actuación de ﻿Sánchez Martínez en El Gran Derbi que acababan de igualar sobre la bocina: "﻿Muy bien, muy bien. Este partido no es fácil de pitar. Enhorabuena﻿". Los anfitriones daban su beneplácito a la labor arbitral, con un debe en el posible penalti no pitado a ﻿Kike Salas a mediados de la segunda parte, pero con muchas más quejas en el bando visitante, pues el propio aruncitano, autor a la postre del 1-1, entienden que debió quedar expulsado tras tres duras acciones sobre ﻿Aitor Ruibal﻿, ﻿Antony Matheus dos Santos e ﻿Isco Alarcón﻿.

Sin más compromisos oficiales hasta el próximo domingo, cuando visitará en la última franja (﻿21:00 horas﻿) el ﻿Estadio de Anoeta para medirse con un rival directo por ﻿Europa como la ﻿Real Sociedad, a diferencia de un ﻿Real Betis que visita este martes al ﻿Slovan de Bratislava en la ﻿Champions League y recibe el sábado al ﻿Rayo Vallecano en ﻿LaLiga﻿, los ﻿rescoldos del duelo de máxima rivalidad hispalense siguen aún humeantes en la orilla blanquirroja con estos detalles filtrados que contrastan con la mala suerte que acumulan en ﻿Eduardo Dato con este trencilla. De esta forma, van ﻿más de cinco años sin ganar con él﻿, con ﻿diez derrotas y seis empates en dieciséis cruces﻿.

"El año pasado el problema era cuántos nos iban a meter"

"Yo no soy sevillista; yo llevo aquí 21 partidos. Es un orgullo defender este escudo, porque éste es un club muy grande, el puto Sevilla Fútbol Club. Hemos vuelto a que toda la gente esté ilusionada con nosotros. Somos un equipo de puta madre, nos acordamos de Alfon y de Jose. Por esa gente, por nosotros y porque estáis haciendo las cosas de puta madre", decía ﻿Luis García Plaza a sus jugadores antes de saltar el pasado sábado al ﻿Ramón Sánchez-Pizjuán para dirimir algo más que un encuentro, ﻿El Gran Derbi ante el ﻿Real Betis﻿, que acabaron empatando en el alargue tras un asedio sin premio a la meta defendida por ﻿Álvaro Valles﻿, quien, paradójicamente, fallaría en esa acción clave.

El club nervionense difundió este lunes ese momento privado y, por la noche, ﻿Cristóbal Soria reaccionaba en 'El Chinringuito': "Coincido cien por cien con todo lo que está diciendo. Él no es sevillista, correcto, pero nos ha cambiado la vida a los sevillistas, nos ha devuelto la ilusión. Hacía referencia al año pasado, y ahí el problema era cuántos nos iban a meter, que no nos hicieran sangre deportivamente hablando. Todos sabíamos antes de empezar el partido que el Sevilla FC iba a competir y crearle 25 ocasiones de gol al Real Betis; es evidente que el equipo está más vivo que nunca. Sólo hay que ver cómo crujió el estadio con el 1-1, se caía abajo. Una parte importante de esa ilusión que tiene el sevillismo otra vez se llama Luis García Plaza", apuntaba el ex delegado y ahora comentarista.