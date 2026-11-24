Tanto desde la escudería con sede en Silverstone como desde Honda admiten que el esperpento vivido en Las Vegas se lo esperaban

Fernando Alonso ya lo avisó a mediados de la pasada semana, en una entrevista. No esperaba nada en estos tres últimos grandes premios de la temporada y sabía, según señaló, que donde peor le iría sería en Las Vegas, ya que sus largas rectas perjudicaban a los Aston Martin, que de lo que carecen este año es de la potencia que sí tienen otros coches.

Para colmo, desde Honda ya anunciaron, también en la previa, que iban a tener un nuevo problema en la batería en este pasado gran premio que añadir a los que cada semana aparecen. Las previsiones eran nefastas y, pese a que la lluvia lo camufló algo el viernes, cuando Alonso logró un Top-10 en los primeros libres, la realidad se hizo palpable a partir del sábado.

Aston Martin, como mucho, estaba para pelear por evitar la última plaza. Y Fernando Alonso, tras pelearse en esas últimas posiciones, decidió 'abandonar' en la última vuelta. Luego señaló que el motor no dio para más, pero el enfado y la frustración que mostró tras la carrera hacían entender que había sido deliberado. "No estaba luchando con nadie en realidad, estaba perdiendo dos o tres segundos en las rectas. Ganaba dos segundos en las curvas y solo intentaba seguir el pelotón de coches. El coche iba muy bien en las curvas, sí, pero en las rectas... Esta ha sido probablemente la peor carrera del año en ese sentido", señalaba el piloto asturiano al final del Gran Premio de Las Vegas, donde quiso explicar el porqué de su retirada: "Creo que en las dos últimas vueltas el motor se rindió por completo".

El objetivo de Aston Martin: pelear con Cadillac

Tras el gran premio se esperaba la explicación habitual desde Aston Martin y Honda, y allí no han tenido otra opción que darle la razón a Fernando Alonso. "Sabíamos que no íbamos a tener un rendimiento espectacular, así que había dos cosas que queríamos hacer. Por un lado, llegar hasta el final, porque últimamente hemos tenido muchos abandonos; y luego, si podíamos luchar, pensábamos que estábamos a un nivel similar al del Cadillac", asegura el director de operaciones de Aston Martin, Mike Krack.

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin / Cordon press

El ingeniero luxemburgués admite que la ambición era mínima, pero como siempre hace Honda, quiso 'camuflarlo' como una enseñanza para el futuro. "No puedo decir que haya sido un gran logro por nuestra parte, pero al fin y al cabo es como limitar los daños, al menos tienes algo por lo que luchar... y aprendes", añadía.

En Honda apelan a los datos

Desde Honda, que habían anticipado un nuevo problema en la batería, se centraron en explicar lo que habían tratado de resolver durante el fin de semana. Y como siempre, apelaron a las enseñanzas positivas que les deja el Gran Premio de la Ciudad del Pecado.

"Hemos introducido algunas medidas para solucionar el problema de la batería y, además, el viernes realizamos algunas pruebas para comprobar si funcionaban, y observamos algunos resultados positivos. Creo que aún necesitamos tomar otras medidas para conseguir una mayor fiabilidad, pero lo positivo es que completamos la distancia total de la carrera", explicaba el jefe de Honda, Shintaro Orihara.

El ingeniero nipón admite que poco podían hacer en ese circuito, pero que también les puede servir de cara al futuro. "Este circuito es similar a Bakú -donde el rendimiento fue también muy pobre-, pero siempre hay pequeños detalles que nos dan alguna pista, y además, recopilamos datos interesantes tanto de la clasificación como del formato de carrera. Este circuito supone un reto para nosotros en cuanto a rendimiento y gestión de la energía, y es difícil optimizarlo o anticiparnos, pero aun así recopilamos algunos datos y eso nos ayuda en nuestro desarrollo de cara al año que viene", sentencia el de Honda.