Pellegrini confiesa que debe contradecirse para no dar por bueno un punto que seguramente ni mereció, García Plaza lo celebra primero por el cómo y el quién... y luego afirma con la boca pequeña que le supo a poco; a poco más de una semana del 29-N, con los partidos políticos buscando más hinchas que votantes, los comicios del Pizjuán sólo dejaron perdedores

La mayor verdad (no digo la única) que ha dicho Luis García Plaza ante los medios últimamente es que "los entrenadores acuden a la sala de prensa con la camiseta de su equipo". Por eso mismo, hay que fiarse lo justo de lo que digan. De nadie, en realidad, en estos tiempos. Pero, como ocurre con los debates políticos, sería bueno tener verificadores que confirmaran o desmintieran sus afirmaciones. El madrileño se fue desinflando conforme iba atendiendo a DAZN, los medios oficiales del Sevilla FC y el grueso de los medios en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Tampoco en exceso, pues el 80% de su discurso fue idéntico, aunque, claro, adaptándolo a sus oyentes en cada momento.

Afirmaba el míster nervionense que fueron "mucho mejores" que el Real Betis, que El Gran Derbi al final sería de los encuentros en que sometieron más a un rival y que "era injusto perder". Hasta ahí, bastante de acuerdo. Le dio muchas vueltas a la celebración: primero, que era normal por el minuto y por la importancia del partido, también por ser ante "un oponente de Champions" ante el que "es imposible ser superior los 90 minutos"; luego, que en realidad "no se celebra" el 1-1, que "el punto no es bueno", pues, "si alguien mereció ganar, ése fue el Sevilla FC". ¿En qué quedamos? Manuel Pellegrini, un rato antes, tampoco se quedaba atrás y, que me perdonen la expresión, vendía su particular moto a los que le escuchaban con atención.

"Me tengo que contradecir a mí mismo, pues siempre sigo que un punto de visita es positivo, pero éste no; estamos amargados". Precisamente, cuando peor lo pasó el Real Betis y cuando, probablemente, se hizo justicia a lo visto sobre el campo. "El partido fue un trámite de ida y vuelta, sin llegar casi más a puerta los dos equipos, un derbi muy típico. No nos crearon mucho peligro, más allá de los centros que hacen siempre por su fútbol directo﻿", argumentaba el '﻿Ingeniero﻿', que seguía viendo "﻿malo el punto﻿" que 'rascaron' en ﻿Eduardo Dato﻿. Con lo de ﻿Kike Salas﻿, primero que son "﻿acciones puntuales﻿" y mejor no meterse, aunque echó de menos que el ﻿VAR revisara lo de ﻿Aitor Ruibal y vio claro el pisotón a ﻿Isco Alarcón﻿.

Lo del dominio y los tiros, relativo

El ﻿Sevilla FC disparó ﻿25 veces﻿, por sólo ﻿6 el ﻿Real Betis﻿, pero los blanquirrojos mandaron doce desviados y vieron cómo les bloqueaban siete. En realidad fueron ﻿seis a puerta﻿, el doble que su eterno rival, que presumía, en boca de su técnico, de tener esa diferencia casi siempre a su favor. Es una media verdad: ﻿Borussia Dortmund﻿, ﻿FC Barcelona﻿, ﻿Real Madrid﻿, ﻿RC Deportivo y ﻿Valencia CF les superaron en el recuento global, mientras que el ﻿Levante UD lo calcó y encajó mucho más sus lanzamientos.

Luego, lo de controlar el partido es bastante relativo, a tenor de las estadísticas: ﻿posesión repartida al 50% y ﻿exactamente el mismo número de pases ﻿(﻿321﻿), con una precisión similar (﻿81%-80%﻿). Ambos crearon las mismas oportunidades claras (﻿1﻿) según las casas especializadas, aunque la sensación de ﻿agobio que comparto puede provenir de que los anfitriones lo intentaron desde más cerca (﻿18 de 25 tiros dentro del área﻿), incluyendo ﻿uno al poste﻿. En duelos terrestres, aunque no lo parezca, ganaron los visitantes (38-44﻿), como en despejes e intervenciones del portero.

El color de los derbis, con daltonismo selectivo

Como cuento en la crónica que firmé este sábado, para servidor el empate es justo o, en otras palabras, el 0-1 habría sido injusto. Luego, en cada bando, aquí al contrario que en unas elecciones (a ocho días de las generales y con los partidos políticos buscando más hinchas que partidarios, las redes sociales desempeñan su rol), todos se vieron perdedores con el 1-1. Los sevillistas, porque dejaron escapar vivos a los béticos, que no les meten mano últimamente pese a tener mejor plantilla. Los béticos, por dejarse empatar los dos últimos derbis cuando ganaban hasta casi el final.

La realidad es que ﻿Manuel Pellegrini únicamente ha ganado tres de los catorce derbis sevillanos que ha disputado, pero también que ﻿sólo ha perdido uno de los nueve más recientes y que ﻿acumula cuatro sin conocer la derrota﻿. Contando el del palo en ﻿Copa del Rey﻿, son ﻿tres victorias, seis empates y dos derrotas en los once más próximos﻿. Y el ﻿Real Betis﻿, mientras tanto, a las puertas de clasificarse para las eliminatorias de la ﻿Champions League por vez primera, protagonizando su segundo mejor arranque nunca visto (tras el de la ﻿34/35﻿, la de su título de ﻿LaLiga﻿) y con ocho puntos más que el Sevilla FC﻿.

El siguiente, si no hay Copa, en menos de tres meses

Esta temporada ﻿26/27 será de las que albergue dos derbis hispalenses con menor distancia temporal entre ambos en toda la historia. En concreto, transcurrirán ﻿once semanas﻿, apenas ﻿diez jornadas﻿, pues habrá otro en la ﻿23ª﻿, en concreto el primer fin de semana de febrero. Por tanto, 78 días a lo sumo, lo que no es tan común. Exceptuando cuando la ﻿Copa del Rey emparejó a ﻿Sevilla FC y ﻿Real Betis﻿, casi siempre ha habido en los precedentes más próximos circunstancias especiales.

Los capitanes y el trío arbitral del último derbi. / Lince

Por ejemplo, los ﻿35 días de la ﻿86/87﻿, pues fue la única vez con una fase intermedia y un 'play off'. Hubo ﻿63 días entre ﻿1929 ﻿y ﻿1932 cuando en ﻿Segunda división había sólo diez participantes, al tiempo que, en la ﻿20/21﻿, en plena pandemia, se reanudó el campeonato con los estadios cerrados y un calendario ﻿comprimido﻿, por lo que aquellos duelos cainitas se acercaron bastante más de lo habitual (﻿71 días﻿, entre el ﻿2 de enero de 2021 y el ﻿14 de marzo de ese año).