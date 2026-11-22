Marc Márquez, tras dejar atrás a Valentino Rossi, reconoce sus dudas: "A mitad de temporada, los de mi alrededor creyeron más en mí que yo mismo"
El nuevo campeón del mundo de MotoGP ha logrado la mayor remontada de todos los tiempos tras ganar después de ir más de 100 puntos por debajo del líder
Marc Márquez no sólo se ha proclamado campeón del mundo, sino que ha batido varios récords y ha sacado del podio de máximos campeones de la historia a su gran rival Valentino Rossi. Por títulos, ya sólo están por delante de él Giacomo Agostini, que ha sido el encargado de entrenarle el trofeo de campeón, y el desaparecido Ángel Nieto.
Y, por títulos de campeón en la categoría reina, ya ha igualado a Agostini con ocho y ha superado los siete de Rossi. Sólo son números, pero que le sirven al piloto español para meterlo de lleno en la lucha como el mejor de todos los tiempos.
Después de la caída del sábado, Marc Márquez no se lo ha podido tomar con mayor cautela. Le bastaba con ser noveno este domingo y ha acabado... noveno. No le hacía falta más. Era demasiada la presión que tenía que soportar como para arriesgar lo más mínimo y llegar con el Mundial vivo a Valencia.
"Ahora hay que ser feliz", señalaba antes que nada el de Cervera después de lo pasado. "Sé lo que he sufrido, sé que, a mitad de temporada, los de mi alrededor creyeron más en mí que yo mismo. El año pasado dije que era un campeonato en el que me quedé en paz conmigo mismo y éste es un título para todos los aficionados, la gente de mi alrededor que me ha estado apoyando. Es el que se merecían. Así que va por todos ellos", señalaba ante los medios nada más coronarse como campeón.
El apoyo del entorno de Marc Márquez, clave
"Toda la gente confiaba más. Yo no daba nada en ese momento, veía que no podía pilotar bien. Dije, me operaré y veremos qué pasa, a ver si podemos seguir o realmente ha causado un daño mayor de lo que era", afirma sobre ese momento en el GP de Francia en el que pasó por el quirófano y se perdió el Gran Premio de casa en Montmeló.
Hasta ahí, aunque no lo había dicho, estaba pilotando claramente lesionado del brazo y apenas tenía fuerza en él. Volvió en Misano, se puso a más de 100 puntos de Bezzecchi y empezó una remontada que ya es historia de este deporte. "Ahí, en ese momento, simplemente seguí mi instinto, seguí trabajando como he hecho siempre, toda mi carrera deportiva, dando todo de lunes a domingo y solo pensando en la moto. Mi entorno se ha adaptado a mi estilo de vida y se lo agradezco muchísimo", rememora sobre esos momentos en los que dudó de todo.
Marc Márquez señala como clave la adaptación
Marc Márquez va más allá y saca a relucir más paralelismos con el título del pasado año, que ganó con mucha antelación y arrasando desde el principio. "El año pasado fue un título con mucha presión, pero de instinto. Este año, el instinto no funcionaba, de modo que fue un título de adaptación. Y así se vio hoy, cuando supe adaptarme... Ayer no supe adaptarme y fallé", reconoce.
Tras esto, ya sólo le queda disfrutar. Valencia será un festejo para él y para empezar a pensar en las nuevas motos de 850cc que allí probará. "Ahora toca disfrutar el momento, disfrutar lo que me ha dado la vida, que es poder disfrutar de mi pasión. Lo he hecho, lo estoy haciendo y es un auténtico placer. Quiero agradecer muchísimo a Giacomo Agostini, que se ha desplazado hasta aquí, no lo había visto en todo el fin de semana, no sé dónde lo han tenido escondido. Igualar a Ago, al que es el más grande por títulos, creo que es un privilegio, así que a disfrutarlo. Un día, cuando me siente en mi sofá, podremos reflexionar bien de lo que ha sido mi carrera deportiva. Este año sigo rey, el año que viene veremos", sentencia el piloto de Cervera.