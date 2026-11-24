A pesar de la victoria contra la AD Ceuta FC, el entrenador del actual líder de la Segunda división se mostró disconforme por el nivel de juego que dio su equipo durante algunos tramos del partido que cerró la jornada 15

Xavi García Pimienta no puede evitar estar contento por el gran inicio de temporada que ha hecho su UD Almería que es líder en solitario de la Segunda división con 35 puntos después de 15 jornadas disputadas. Unos números que, de mantenerlos, le dará el ascenso a la Primera división, que es el objetivo del club indálico en esta campaña. Sin embargo, el técnico catalán ha mostrado ambición en las últimas horas después de no haberse quedado satisfecho por la victoria contra la AD Ceuta FC, colista de la categoría. Y es que Xavi García Pimienta le ha pedido mejorar a su plantilla.

Xavi García Pimienta analiza la victoria de la UD Almería contra la AD Ceuta FC

García Pimienta, entrenador de la UD Almería, hizo balance de la victoria de su equipo contra la AD Ceuta FC (2-3), mostrándose contento: "Hoy ha sido un partido muy raro, hemos salido muy bien teniendo la iniciativa, marcando dos goles para que el partido estuviera finiquitado. Con la jugada del 1-2 el partido ha cambiado completamente. Hemos cometido errores tontos. La segunda parte es que ellos han apretado mucho. He tenido la sensación de que han estado más cerca de la portería contrario que nosotros. Son campos difíciles. Muy contento por los tres puntos".

El técnico catalán tuvo buenas palabras para su rival que es colista en la clasificación de Segunda división con 5 puntos y, por tanto, tiene pie y media en la Primera RFEF: "Conozco a Sergio Lobera desde hace muchísimos años, en Tenerife por desgracia no se pudo llevar ningún punto. Lo felicitaba por la imagen del partido. Es necesario que empiecen a sumar puntos. Me ha encantado la imagen, le deseo lo mejor".

A pesar de la felicidad por el triunfo y haberse consolidado en la primera posición de la clasificación, García Pimienta le pidió mejorar a la UD Almería, señalando que no se pueden consentir errores propios que ayuden a la reacción de los rivales: "Hemos salido muy bien, dominando el juego, con ocasiones bastante claras y hemos materializado dos. La reacción del Ceuta ha sido por errores nuestros. En el primer gol un fallo de marcaje en un córner, luego imprecisiones nuestras. Con 2-2 el partido estaba abierto y el Ceuta ha ido a por el partido. Sabíamos que veníamos a un campo a sufrir. Si miras la clasificación parecía fácil, pero nunca es así".

Por último, Xavi García Pimienta elogió el nivel de juego que está mostrando el joven Quim Junyent, que está en su primera temporada como profesional: "Cuando tienes 19, acabas tu etapa de juvenil y apenas has jugado con el Barça Atlètic y das el salto al fútbol profesional. Tiene mucho fútbol, crea superioridades, tiene mucho talento, no es fácil jugar este tipo de partidos. Tiene mucho margen de mejora".

La UD Almería ya ha dejado atrás el partido contra la AD Ceuta y se centra en su próximo compromiso que será el domingo contra el Real Sporting de Gijón.