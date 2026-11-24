El cantante José Manuel Soto, vecino de Heliópolis, advierte del impacto sentimental y económico que tendría para el barrio una posible prolongación de la estancia verdiblanca en el estadio de La Cartuja

El nuevo Benito Villamarín no solo se juega en los despachos ni en las negociaciones con las constructoras; también hay mucho sentimiento alrededor de un proyecto que puede cambiar la vida de Heliópolis. La posibilidad de que el Betis prolongue su estancia en La Cartuja, aprovechando las dificultades para cerrar la remodelación de su estadio y la buena acogida que ha tenido el recinto olímpico, ha abierto un debate en el que José Manuel Soto ha querido alzar la voz.

El cantante sevillano, bético y vecino del barrio, no oculta su preocupación ante la opción de que el club termine prolongando su vinculación con La Cartuja más allá de lo inicialmente previsto. En declaraciones a la Cadena SER, Soto reconoció que entiende que la operación pueda resultar atractiva desde el punto de vista económico, pero considera que hay factores que no deberían quedar en un segundo plano. "Fuera del Villamarín lo mismo consigue ganar mucho dinero a la operación, pero hay cosas sentimentales que son importantes. Yo también soy vecino de Heliópolis, vivo allí; ese barrio de Sevilla tan bonito y tan señero sin el Betis no sería lo mismo".

Su temor va más allá de la distancia que separaría al equipo de su ubicación histórica. Soto cree que el impacto también se dejaría sentir en los negocios de la zona, muy vinculados a la actividad que generan los partidos en el Benito Villamarín. "Estoy viendo que el Betis va a hacer lo que le convenga económicamente. Aquí se prima el dinero, es lo que importa", añadió.

El Estadio Benito Villamarin. / @RealBetis

"Veo riesgo de que se quede en la Cartuja, como ha hecho el Atlético de Madrid, que ha hecho un estadio fuera y le salió bien la operación. No digo que esto no pueda salir bien, pero creo que el Betis está muy ligado a ese barrio y a mí, como habitante de ese barrio, me daría mucha pena. Los bares de Heliópolis perderían mucha caja", aseguró Soto.

Mientras crece el debate, Ángel Haro quiso rebajar las especulaciones y, antes de viajar a Bratislava, recordó que la hoja de ruta oficial del club sigue pasando por terminar el nuevo Villamarín. El presidente verdiblanco emplazó a la próxima Junta General de Accionistas para ofrecer todos los detalles y abrir el debate entre los béticos.

Eso sí, el dirigente reconoció que la viabilidad económica del proyecto es determinante y que La Cartuja permite al Betis disponer de margen para esperar. "Es importante que el estadio encaje en precio porque afortunadamente tenemos otro estadio, un estadio que es muy digno, donde podemos estar transitoriamente el tiempo que necesitemos hasta que el estadio entre en precio", concluyó.