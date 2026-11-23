El tenista italiano, cuatro meses después de empezar a sufrir sus dolencias en la rodilla, sigue sin mejorar y ha decidido tomar una decisión radical para acabar con el problema

Lo que empezó como un rumor, al final se ha confirmado. Jannik Sinner pasará por el quirófano y, en función del tratamiento que se haga, podría estar de baja para los tres o cuatro próximos meses y le dejarían fuera de la primera parte de la próxima temporada, incluido el Open de Australia.

Desde que el último día de julio el entonces número uno del mundo notara un dolor en su rodilla, Sinner está viviendo un suplicio. Desde la Federación Italiana filtraron que eran unas molestias sin importancia, pero cuando se dio de baja para los dos primeros torneos de la gira norteamericana empezó a preocupar y cuando ya confirmó que no estaría en el US Open todos se temieron lo peor.

Entonces se tomó la primera gran decisión. Sinner paró hasta primeros de septiembre completamente y luego retomó los entrenamientos para volver en Pekín o Shanghái. La solución conservadora no funcionó, como tampoco lo ha hecho que haya decidido parar durante los tres últimos meses del año. Las molestias siguen ahí y, ante eso, después de casi cuatro meses, invitan a tomar una medida más drástica.

Ante esto, según publica La Gazzetta dello Sport, el italiano iba a decidir esta semana si seguir aguantando y siendo paciente con el tratamiento conservador que hasta ahora no ha dado resultado o pasar directamente por el quirófano y resolverlo. Este mismo medio señalaba que la pasada semana estuvo en Milán del cirujano finlandés Lasse Lempainen, especialista en lesiones musculotendinososas y cirugía de tendones, con el que Sinner se vio.

El entorno de Sinner es pesimista

Aunque llegaba para un congreso, en Italia consideraron que no es una 'coincidencia' que se hayan visto. Y apelaron a ello con las palabras con las que califican su situación de frustrante su último entrenador, Darren Cahill. En este sentido, los medios apuntan a tres opciones de operación. Las dos primeras no serían definitivas, pero podrían permitirle llegar a la primera parte de la temporada. Ya fuera una limpieza de la zona del menisco o una pequeña incisión con la que aliviarían la tensión en esa rodilla.

La tercera, la más probable, sería una operación en el hueso, que sí sería una solución más a largo plazo y definitiva, pero que le impediría jugar en los próximos meses. Como pronto podría reaparecer en los Master 1.000 norteamericanos, pero incluso apuntan que sería más allá y sólo volvería en la temporada de tierra, en abril.

Jannik Sinner junto a Darren Cahill / Imago

Finalmente, la operación se ha confirmado y la sospecha de los medios, también. Jannik Sinner se operará este martes en Finlandia y será el mencionado cirujano finlandés Lasse Lempainen el encargado de realizar la operación.

Brad Gilbert teme que no vuelva hasta la tierra batida

"Es una situación complicada. Jannik ha apostado por la paciencia durante todo este tiempo y ahora podría descubrir, después de tantos meses, que finalmente necesita operarse. Eso sería mucho más complicado y supondría bastante más tiempo para regresar", señala el mítico entrenador Brad Gilbert, que es quien vaticina que, si se opera, tendrá que tomárselo con calma.

"Incluso sin una cirugía importante, necesitaría al menos tres o cuatro meses. Entonces podríamos imaginar una vuelta durante la temporada de tierra batida, en el mejor de los escenarios posibles", afirma el técnico estadounidense.

Mats Wilander duda más sobre el nivel que tendrá

Más pesimista si cabe es el exnúmero uno y ahora comentarista en Eurosport Mats Wilander. Y no tanto sobre la fecha de su regreso, sino sobre cuándo volverá a tener el nivel con el que se fue y que le hizo número uno del mundo.

Sinner se perdería la primera parte de la temporada / Cordon Press

"Volver a un gran nivel después de una ausencia tan prolongada es imposible. El nivel de superioridad que había alcanzado ganando los cinco primeros Masters 1000 del año era algo extraordinario y si tiene que pasar por una operación necesitará aún más tiempo para intentar volver a ser el mismo tenista que fue", afirma el extenista sueco.

"Sinner va a necesitar un tiempo para reconstruir por completo su confianza. Habitualmente, volver a tu mejor nivel lleva el doble de tiempo del que has estado parado. Mi sensación es que antes de un año no veremos a Jannik a un nivel realmente competitivo. Me parece extremadamente difícil que pueda competir con ciertas garantías en el Open de Australia", señaló Mats Wilander sobre un posible regreso prematuro del italiano.