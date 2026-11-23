El central del Barça y de la selección española ha experimentado una enorme transformación desde sus primeros pasos con las categorías inferiores de La Roja, aunque mantiene intactas algunas de sus costumbres

Pau Cubarsí ha crecido a una velocidad difícil de asimilar. Hace apenas dos años, cuando empezaba a abrirse camino en las categorías inferiores de la selección española, reconocía que conceder una entrevista en castellano todavía le suponía un esfuerzo. Hoy, con 19 años, es uno de los centrales de referencia del fútbol español, titular indiscutible en el FC Barcelona de Hansi Flick y en la selección de Luis de la Fuente. Una evolución que también le ha llevado a convertirse en uno de los nombres propios del Mundial 2026, que España terminó conquistando y en el que fue reconocido como el mejor jugador joven.

Su progresión ha sido meteórica, pero hay detalles de aquella etapa que siguen formando parte de su día a día. El defensa gerundense, natural de Estanyol, hablaba con naturalidad de las dificultades que encontraba al expresarse en castellano durante una entrevista con la RFEF, cuando todavía estaba con la sub-21. "Una entrevista en castellano se me complica bastante porque he hablado toda la vida catalán, pero voy practicando y ya me sale más natural y fluido".

Con el paso del tiempo, esa situación ha ido quedando atrás, aunque el catalán sigue teniendo su espacio en la convivencia dentro del vestuario. El propio futbolista explicó que, en ocasiones, él y otros compañeros recurren a su lengua materna durante los entrenamientos, algo que no pasa desapercibido para el resto del grupo.

"Hoy en el rondo han dicho algunas palabras en catalán, porque a veces a los catalanes nos sale de dentro en alguna acción y nos intentan vacilar. Sobre todo entre nosotros, a lo mejor con Éric García sí que hablo catalán porque nos sale más fluido, pero con todos los otros hablo castellano perfectamente".

Esa naturalidad también es la que su familia intenta preservar en una vida que ha cambiado radicalmente en muy poco tiempo. La fama, los éxitos y la posibilidad de acceder a determinados lujos forman ya parte de su realidad, pero en casa siguen intentando que todo avance sin precipitaciones.

En una entrevista reciente con The New York Times, Pau Cubarsí desveló que sus padres prefieren que espere antes de hacerse con un vehículo de lujo. "A mis padres no les gusta la idea de que con solo 19 años vaya por ahí en un coche extravagante. Me dijeron que esperara un poco más y que ya tendría tiempo para comprarme un coche de lujo".