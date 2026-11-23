El Espanyol ha alzado la voz contra LaLiga por la programación de sus partidos, denunciando que cinco de sus seis últimos encuentros se han disputado en viernes o lunes. El club considera que estos horarios perjudican a sus aficionados y afectan tanto a sus intereses deportivos como económicos

El RCD Espanyol ha decidido alzar la voz ante una situación que considera cada vez más difícil de justificar. El club catalán ha mostrado su malestar con la distribución de los horarios de LaLiga EA Sports y ha puesto el foco en una circunstancia que se está repitiendo durante las últimas jornadas: la presencia habitual del conjunto perico en los partidos que abren o cierran la jornada. Cinco de sus seis encuentros más recientes han sido fijados en viernes o lunes, una distribución que ha terminado por provocar una queja pública de la entidad.

La polémica no responde únicamente a una cuestión de calendario. Desde el Espanyol entienden que jugar de manera reiterada en días laborables supone un obstáculo para una parte importante de su masa social. Los desplazamientos fuera de casa requieren una mayor organización y, cuando el equipo juega en el RCDE Stadium, muchos abonados tienen dificultades para acudir por sus obligaciones laborales o familiares. El club considera que esta circunstancia termina afectando a uno de sus principales activos: el apoyo de la grada. La afición no es solamente un elemento emocional, sino también una parte importante del rendimiento del equipo. Por eso, desde la entidad defienden que los horarios deben tener en cuenta las consecuencias que generan sobre quienes siguen al conjunto blanquiazul cada semana.

La afición, la gran perjudicada por la distribución del calendario

El Espanyol señala directamente a las dificultades que generan estos horarios para sus seguidores. Acudir a un partido fuera de casa entre semana implica, en muchos casos, tener que pedir permisos laborales, reorganizar compromisos personales o asumir desplazamientos que resultan mucho más complicados que durante el fin de semana. La situación tampoco mejora cuando el encuentro se disputa en Cornellà, donde los partidos en viernes o lunes pueden reducir la presencia de espectadores en las gradas. La entidad también advierte de que esta situación tiene una repercusión directa en el apartado económico. Una menor asistencia puede traducirse en menos ingresos por entradas, restauración y productos de la tienda oficial. A ello se suma la pérdida de exposición para los patrocinadores, que encuentran en los días de partido uno de los principales escaparates comerciales del club.

Pero hay otro aspecto que preocupa especialmente a la entidad catalana: el deportivo. El Espanyol considera que el ambiente del RCDE Stadium puede marcar diferencias sobre el terreno de juego y que reducir la presencia de aficionados supone privar al equipo de una ventaja competitiva. De ahí que el comunicado incluya un mensaje especialmente contundente: "La afición es un factor competitivo".

Un problema que viene de atrás y que vuelve a repetirse

El malestar del Espanyol no es nuevo. La entidad ya había mostrado su disconformidad con la programación de temporadas anteriores, pero la situación vuelve a repetirse en este curso. El conjunto perico es el equipo de Primera División con más partidos programados en viernes y lunes, contabilizando cinco viernes y un lunes entre las jornadas disputadas y las ya fijadas. La secuencia de compromisos tampoco ayuda a rebajar la tensión. El Espanyol visitó al Athletic Club el viernes 20 de noviembre y tiene programado recibir al Getafe el lunes 30. Posteriormente, viajará a Mendizorroza para enfrentarse al Deportivo Alavés el viernes 4 de diciembre.

A esta planificación se suma el debate sobre los criterios que utiliza LaLiga para distribuir los encuentros. Los compromisos televisivos y las necesidades de los equipos que participan en competiciones europeas condicionan la elaboración del calendario, aunque desde el Espanyol consideran que también debería existir un reparto más equilibrado entre todos los participantes.

El Espanyol reclama un reparto más justo a LaLiga

Pese a expresar su malestar, el club reconoce la complejidad que supone organizar una competición con tantos intereses deportivos, comerciales y audiovisuales. Sin embargo, considera que estas circunstancias no pueden dejar en un segundo plano a los aficionados, que son quienes sostienen buena parte de la actividad de las entidades. Por ello, reclama a LaLiga una distribución más equitativa de los horarios y una mayor sensibilidad hacia las dificultades que generan los encuentros en días laborables. El objetivo es evitar que determinados equipos acumulen de manera reiterada partidos en viernes y lunes mientras otros disfrutan de una programación más favorable para sus seguidores.

El comunicado termina con una reivindicación clara: la afición debe ocupar un lugar prioritario en las decisiones que afectan al fútbol. El Espanyol asegura que continuará defendiendo los intereses de su masa social y que impulsará las medidas que considere necesarias para protegerla. Una advertencia que vuelve a abrir el debate sobre el peso que deben tener los aficionados en la organización de LaLiga.