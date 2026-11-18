Eder Sarabia, técnico del Espanyol: "San Mamés es muy especial, cada vez que me siento en mi localidad me emociono con el himno del Athletic y si estoy abajo, aún más"
El técnico del Espanyol se congratula por el crecimiento de Alejandro Santiago, duda de la disponibilidad de Edu Expósito y sabe lo que se va a encontrar en Bilbao...
Athletic
Espanyol
Eder Sarabia, técnico del Espanyol, ha pasado por rueda de prensa para analizar cómo llegan sus jugadores al choque de este próximo viernes frente al Athletic Club. Será el primer partido que pueda dirigir desde el banquillo, ya que su estreno tuvo que ser desde la grada por la sanción de un partido que arrastraba con el Elche de la pasada temporada. Y el destino ha querido que sea contra un equipo muy especial, el Athletic Club.
El parón le ha permitido conocer mejor a sus jugadores tras unos días de concentración en La Garrotxa. "Estamos conociéndonos y nos llevará un tiempo. Pero tienen ganas, inquietud y los días fueron espectaculares. Se corroboró con un grandísimo partido ante el Inter Club d'Escaldes. Le doy muchísimo valor porque es un rival que está jugando Conference League y nos impusimos mucho. Vamos construyendo y asimilando. Contentísimo. El grupo es buenísimo. Cada vez nos sentimos más cómodos con lo que queremos hacer", ha explicado.
Qué partido espera ante el Athletic
"Será necesario saber leer lo que tenemos que hacer en cada momento. Venimos hablando de la mentalidad, de ser ganadores, estar convencidos. Tenemos argumentos de sobra para ganar en San Mamés. Tendremos que hacer un gran partido en todos los momentos. Allí se juega con los estados de ánimos y los momentos de partido. Este equipo, el año pasado, ya ganó allí y sabe cuál es el camino. Con nuestra identidad y a manejar lo que debemos hacer en cada momento para ganar ante un grandísimo rival".
"Estamos conociéndonos y nos llevará un tiempo. Pero tienen ganas, inquietud y los días fueron espectaculares"
San Mamés siempre es especial
"Es muy especial, toda la vida lo será ir a San Mamés. Cada vez que me siento en mi localidad me emociono con el himno del Athletic y si estoy abajo, aún más. El año pasado fue mi primer partido como primer entrenador y ahora el primero como técnico del Espanyol. No está reñido con enfocarse y poder ayudar a mi equipo lo mejor posible".
Las expectativas por su fichaje
"En Primera y en un club como este, cada día pasamos un examen. Tanto los técnicos como los futbolistas debemos estar preparados para eso. No es solo el físico y entendimiento, también la capacidad mental de saber qué necesitas en cada momento. Estamos preparados. Es verdad que tenemos unos chicos un poco más jóvenes, pero somos un equipo con partidos importantes y capacitados para rendir bien en este deporte y en un estadio como San Mamés. Cada día el examen es diferente, no siempre son las mismas preguntas. Ahí nosotros hemos de saber las respuestas. Queremos adaptarnos a cada partido y cada contexto".
La continuidad de Alejandro Santiago
"Se lo ha ganado. Agradecemos el trabajo de entrenadores anteriores y de la cantera. Puede jugar en el carril, en las dos bandas, extremo, de segunda punta... Es competitivo y quiere aprender. Ahora hablamos con él de algunas situaciones tácticas. Es inteligente. Solo le ha faltado el gol de cabeza el otro día, pero el portero del Depor hizo una parada tremenda. Una gratísima sorpresa y un ejemplo para todos los demás que vienen con nosotros. Vamos a estar cerca de ellls y queremos compartir con ellos el día a día, hemos de aprovecharnos de esta grandísima cantera".
Edu Expósito, duda
"Venía forzando un poco y luego ha hecho gran parte del entrenamiento. Del día del Atlético tiene un golpe en una zona un poco complicada. Venía forzando y arrastrando. Decidimos limpiar un poco, ser un poco conservadores. La prueba fue bien, mañana completará el entrenamiento con normalidad y no creo que haya problema para que esté en San Mamés".
"He visto miles de partidos en San Mamés y a poco que les des se viene arriba. Son de esos campos donde hay que manejar muchas cosas"
El calendario con partidos lunes y viernes
"Ya dije en la primera rueda de prensa que iba a dar menos mi opinión. Como al final de temporada se suele equilibrar... ahora somos los que más viernes y lunes hemos jugado y esperamos que se tenga más en cuenta en el futuro. Esperamos que al final se pueda equilibrar".
El ambiente en San Mamés
“He visto miles de partidos en San Mamés y a poco que les des se viene arriba. Son de esos campos donde hay que manejar muchas cosas. Hemos incidido en ello. Hay que tener mentalidad de pase lo que pase y nos hagan lo que nos hagan, que estemos preparados para rendir y dar soluciones a las cosas. Luego, que seamos un equipo que asuma el error, un mal pase, una perdida, un mal control... para después enfocarnos en la siguiente jugada sin problemas".
La situación de Gorosabel
"Hizo tres entrenamientos con nosotros y por decisiones no ha estado jugando. Se fue con la selección de Euskadi y le pregunté por el césped de San Mamés, me dijo que estaba bien. Conversé con él esta semana y es un futbolista que no ha mostrado ni un 20% de lo que tiene. Tiene muy buenas condiciones y nos puede dar mucho. Ha jugado en cualquier contexto, Champions, pero necesitamos un poco más de él. Le vamos a ayudar y necesitamos que él ponga de su parte. No soy ajeno a lo que se dice de él y hemos de dar vuelta a esa sensación que se tiene de Andoni Gorosabel. Es un grandísimo profesional y queremos que nos ayude y que sorprenda a la gente. Para lo nuestro puede ser importante. Tenemos grandes laterales y él es uno de ellos".