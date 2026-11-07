Eder Sarabia, tras su debut con el Espanyol: "No veía problemas, veía todo oportunidades y ahora todavía las veo más"

El técnico vasco se estrenó con un empate sin goles ante el Deportivo, pero se marchó satisfecho con la respuesta de sus jugadores y el rendimiento colectivo

Eder Sarabia debutó en el banquillo del RCD Espanyol con un empate sin goles ante el Deportivo de A Coruña en el RCDE Stadium, aunque el técnico aseguró que su equipo se ha "impuesto claramente al rival, que ha estado incómodo en todo momento", y ha señalado que el portero (Leo Román) "ha sido el mejor de ellos".

El ex del Elche ha puesto en valor "la predisposición y las ganas de entender" lo que ha pedido a sus jugadores en su primer partido como entrenador perico. "La pena es que hemos podido merecer esa victoria y no la hemos conseguido", ha reflexionado el técnico vasco.

Sarabia afirma que quedan "cosas por trabajar" y ha reconocido que ha faltado "encontrar las ventajas con balón" y "superioridades por dentro". Pese a esto, ha asegurado que el Espanyol "se ha merecido una nota muy alta", habiendo visto "más de lo que igual podíamos esperar porque este equipo tiene cosas y ya lo había demostrado contra el Villarreal (ganando 0-1)".

"Fortuño apenas ha tenido que intervenir. Cuando ha entrado Adama, que siempre genera muchísimo, no ha generado nada y Aubameyang lo mismo. Tiene muchísimo mérito el partido que hemos hecho en defensa", ha destacado el preparador vasco.

Por otra parte, Sarabia se ha mostrado sorprendido por su primera semana de entrenamientos al frente del equipo. "No esperaba tanta convicción, tantas ganas de escuchar y de desarrollar lo que les pedimos. No veía problemas, veía todo oportunidades. Y ahora todavía las veo más. Me ha reforzado", ha afirmado.

"En poco tiempo vamos a poder ser ese equipo más dominador y encontrar fuerza y convicción para provocar las cosas que queremos que pasen, más que esperar a defender al rival", ha concluido Eder Sarabia.

Edu Expósito destaca el plan del nuevo entrenador

El centrocampista del Espanyol Edu Expósito fue el encargado de atender a la televisión con derechos a pie de campo, asegurando que en el empate ante el Dépor su equipo hizo "un gran trabajo desde el plan del entrenador".

"Sabemos que hay que seguir puntuando para salir de esta zona. Estoy contento y satisfecho por el trabajo. Nos hubiera gustado ganar porque hemos tenido ocasiones en la primera parte", apostilló Expósito

El futbolista blanquiazul destacó que el conjunto perico "ha entrado muy bien al partido" y que "en la segunda parte igual nos ha costado un poco más tener alguna ocasión, pero contentos".